Якщо цього інгредієнта немає під рукою, його можна замінити іншими продуктами

Хрін часто додають до домашніх заготівель, адже він надає овочам характерного аромату та легкої гостроти. Проте якщо цього інгредієнта немає під рукою, його можна замінити іншими продуктами. Вибір залежить від того, якого смаку ви хочете досягти та які овочі плануєте засолювати. УНІАН розповідає, що покласти в банку замість хрону.

Для чого додають хрін?

Хрін використовують у домашніх заготівлях насамперед для пікантного смаку та аромату. Він містить природні сполуки, такі як синігрин, які відповідають за гостроту. Коли корінь ріжуть або натирають на тертці, утворюється алілізотіоціанат – речовина, яка й викликає характерне печіння. Його пари можуть подразнювати очі та слизову носа, тому під час подрібнення свіжого хрону нерідко з’являються сльози.

Окрім консервації, хрін додають до різноманітних страв із м’яса та риби, а також у соуси та салати.

Чим замінити хрін під час засолювання огірків?

Якщо у вас немає хрону або вам не подобається його смак, можна використати інші інгредієнти. Одні з них надають солінням гостроти, інші – аромату.

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Насіння гірчиці

Їх можна використовувати замість хрону під час засолювання огірків, солодкого перцю та цвітної капусти. Вони надають заготівлям приємного пряного смаку і легкої гостроти. Гірчиця особливо добре підходить для маринованих овочів з оцтом.

Листя вишні

Листя вишні використовують у деяких традиційних рецептах домашніх заготівель. Вони містять таніни та інші рослинні сполуки, які можуть допомогти овочам зберігати щільність.

Таке листя часто кладуть у банки з огірками та зеленими помідорами.

Листя селери

Допоможе зробити соління ароматним. Листя мають насичений рослинний аромат і добре поєднуються з кропом, часником та іншими спеціями. Листя селери можна додавати до зелених помідорів, цвітної капусти, моркви та овочевого асорті.

Гострий перець

Перець можна покласти в банку цілим або нарізаним. Чим більше перцю буде в банці, тим гострішою вийде заготовка. Він добре поєднується з огірками, помідорами та овочевим асорті.