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Існують альтернативи, якими можна скористатися, щоб застелити деко

Якщо пергаментного паперу вдома немає, не варто одразу засмучуватися. Існують альтернативи, якими можна скористатися, щоб застелити деко. ТСН розповідає, чим застелити деко для випікання, якщо вдома немає пергаменту. Що покласти на деко замість пергаментного паперу? Борошно та олія. Такий варіант підійде для виробів із тіста. Спочатку просто змастіть деко олією або маслом, а потім трохи присипте борошном. Фольга. Її зазвичай не використовують для запікання, тому що може прилипнути тісто. Але щоб цього не сталося, варто покласти фольгу матовою стороною вниз, а блискучою вгору. Також обов’язково потрібно змастити її олією чи маслом. Силіконовий килимок. Ним можна користуватися багато разів, тож це вкрай практична річ. До того ж на ньому можна розкачувати тісто і разом із килимком відправляти випічку до духовки.

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