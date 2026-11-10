На склі залишився клей від скотчу: як прибрати липкі сліди
Після зняття скотчу на вікнах та інших скляних поверхнях часто залишаються липкі сліди, які не вдається змити водою. Щоб їх прибрати, не обов’язково купувати дорогі очищувачі: можуть допомогти звичайні побутові засоби, які вже є вдома. Про те, як ними скористатися, розповідає 24 Канал.
Як прибрати клей від скотчу на склі?
Харчова сода може допомогти видалити залишки клею зі скла. Розчиніть кілька ложок соди в теплій воді, змочіть губку або м’яку тканину та обробіть забруднену ділянку. Потім протріть поверхню ганчіркою, змоченою в чистій воді.
Невеликі сліди від скотчу можна прибрати звичайною канцелярською гумкою. Цей спосіб потребує часу й зусиль, але зручний для точкового очищення.
Рослинна олія також допомагає розм’якшити клей. Змочіть у ній ватний диск, прикладіть до липкої плями та залиште на 10–15 хвилин. Після цього обережно зітріть залишки губкою.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Якщо забруднення не зникло, спробуйте ацетон. Він розчиняє клей, проте потребує обережного використання: працюйте в рукавичках, провітрюйте приміщення та не залишайте засіб на склі надовго.