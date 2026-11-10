Вам допоможуть впоратися звичайні побутові засоби

Після зняття скотчу на вікнах та інших скляних поверхнях часто залишаються липкі сліди, які не вдається змити водою. Щоб їх прибрати, не обов’язково купувати дорогі очищувачі: можуть допомогти звичайні побутові засоби, які вже є вдома. Про те, як ними скористатися, розповідає 24 Канал.

Як прибрати клей від скотчу на склі?

Харчова сода може допомогти видалити залишки клею зі скла. Розчиніть кілька ложок соди в теплій воді, змочіть губку або м’яку тканину та обробіть забруднену ділянку. Потім протріть поверхню ганчіркою, змоченою в чистій воді.

Невеликі сліди від скотчу можна прибрати звичайною канцелярською гумкою. Цей спосіб потребує часу й зусиль, але зручний для точкового очищення.

Рослинна олія також допомагає розм’якшити клей. Змочіть у ній ватний диск, прикладіть до липкої плями та залиште на 10–15 хвилин. Після цього обережно зітріть залишки губкою.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Якщо забруднення не зникло, спробуйте ацетон. Він розчиняє клей, проте потребує обережного використання: працюйте в рукавичках, провітрюйте приміщення та не залишайте засіб на склі надовго.