Найшвидший спосіб отримати картопляний клей – це подрібнити пюре блендером

Якщо ви хотіли ніжне, повітряне пюре, а отримали липку масу, що тягнеться, як клей, не варто засмучуватись. Це досить поширена проблема, і причина криється у неправильному підході до приготування. Prostoway розповідає, яких помилок варто уникати, щоб картопляне пюре було ідеальним.

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