Проблема криється в акумуляторі

Узимку смартфон може розрядитися значно швидше, ніж зазвичай, навіть якщо перед виходом із дому рівень заряду був достатнім. Phone Clinic Repair розповідає, чому так відбувається та чи це небезпечно для пристрою.

Чому на морозі заряд телефона падає швидше?

Проблема криється в акумуляторі телефона. Він працює за допомогою хімічної реакції, а холод уповільнює її. Коли температура падає нижче нуля, напруга акамулятора теж падає. Ваш телефон розпізнає цю зміну як низький заряд та може раптово вимкнутися, щоб захистити себе, навіть якщо заряд ще залишився.

І цей ефект зазвичай є тимчасовим. Як тільки телефон нагріється до кімнатної температури, заряд відновлюється, а телефон знову працює нормально.

Що робити в холодну погоду, щоб телефон швидко не розряджався?