Це не ваша помилка: чому телефон швидко розряджається на морозі
Проблема криється в акумуляторі
Узимку смартфон може розрядитися значно швидше, ніж зазвичай, навіть якщо перед виходом із дому рівень заряду був достатнім. Phone Clinic Repair розповідає, чому так відбувається та чи це небезпечно для пристрою.
Чому на морозі заряд телефона падає швидше?
Проблема криється в акумуляторі телефона. Він працює за допомогою хімічної реакції, а холод уповільнює її. Коли температура падає нижче нуля, напруга акамулятора теж падає. Ваш телефон розпізнає цю зміну як низький заряд та може раптово вимкнутися, щоб захистити себе, навіть якщо заряд ще залишився.
І цей ефект зазвичай є тимчасовим. Як тільки телефон нагріється до кімнатної температури, заряд відновлюється, а телефон знову працює нормально.
Що робити в холодну погоду, щоб телефон швидко не розряджався?
- Тримайте телефон близько до тіла. Внутрішня кишеня пальта тепліша за зовнішню, тому краще зберігати телефон саме там.
- Дайте йому нагрітися. Заряджання дуже холодного телефону може навантажити акумулятор. Спочатку дайте йому нагрітися до кімнатної температури.
- Вимкніть телефон, якщо він погано працює на вулиці. Це захистить як акумулятор, так і ваші дані.
- Обережно прогрійте його. Якщо телефон вимкнувся на холоді, занесіть його до приміщення та дайте нагрітися природним шляхом. Не намагайтеся залишити його на батареї та не використовуйте фен, оскільки швидке нагрівання може призвести до пошкодження пристрою.
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