Причина цієї проблеми може бути не в якості овочів

Домашнє томатне пюре має бути густим, ароматним і мати насичений смак свіжих помідорів. Проте іноді замість приємної солодкуватої нотки в ньому з’являється гіркота. Причина цієї проблеми може бути не в якості овочів: на результат також впливають правильна підготовка помідорів, спосіб подрібнення та невеликі нюанси. Terazgotuje розповідає, чому ж томатне пюре вийшло гірким.

Чому томатне пюре може гірчити?

Причин може бути кілька, і це не завжди означає, що помідори були поганої якості. Багато що залежить від самих плодів. Недозрілі помідори можуть мати менше природної солодкості та більше кислих, терпких ноток.

Також варто звертати увагу на зелені ділянки, тверді частини біля плодоніжок або пошкоджені плоди. Якщо таких шматочків багато, готове пюре може мати неприємний присмак.

Іноді проблема виникає під час варіння. Занадто сильне нагрівання може призвести до того, що пюре почне прилипати до дна каструлі. Навіть злегка підгорілий шар може надати всій порції характерної гіркоти. Тому краще варити помідори повільно, на слабкому вогні, і час від часу перевіряти дно посуду.

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Важливу роль відіграють також додаткові інгредієнти. Занадто велика кількість спецій, особливо сушених трав, може перебити природний смак помідорів. Якщо пюре вийшло гірким, варто спочатку з’ясувати, звідки взявся цей присмак, замість того щоб одразу намагатися замаскувати його цукром.

Гарячий та холодний способи приготування: що обрати?

Спосіб приготування помідорів впливає на те, яким буде потім пюре. Не існує єдиного методу, який завжди буде найкращим, тому варто підібрати його відповідно до того, що ми хочемо отримати.

Під час гарячого перетирання помідори спочатку нарізають, а потім нагрівають. Завдяки цьому м’якуш легше проходить через сито, тоді як шкірка та насіння відокремлюються. Це зручний варіант, особливо коли потрібно переробити велику миску помідорів. Крім того, швидке нагрівання обмежує дію ферментів, що розщеплюють пектини, тому саме пюре зазвичай виходить одноріднішим, густішим і менш схильним до розшарування.