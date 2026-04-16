Томатна паста часто псується набагато швидше, ніж ви можете очікувати, навіть якщо зберігається в холодильнику. І причина не в якості продукта, а в умовах зберігання та дрібних помилках у користуванні. Проте існує простий спосіб, який допоможе уникнути плісняви.

Чому томатна паста швидко псується?

Після відкриття банки в пасту потрапляє повітря і мікроорганізми. Волога та залишки продукту на внутрішній частині кришки створюють ідеальне середовище для розвитку плісняви.

І у холодильнику цей процес може початися дуже швидко, особливо якщо ви часто відкриваєте банку або залишаєте пасту з залишками на краях тари.

Як запобігти плісняві?

Щоб томатна паста зберігалася довше, варто спробувати простий кулінарний трюк, який допоможе значно довше зберігати томатну пасту без плісняви. Для цього знадобиться звичайна гірчиця.

Після того як ви відкрили банку, потрібно змастити внутрішню сторону кришки тонким шаром гірчиці і щільно закрити банку. Цей продукт має антисептичні властивості. Він допомагає стримувати розвиток бактерій і грибків, які викликають плісняву.

Гірчиця не контактує безпосередньо з пастою, тому її смак не змінюється.

За матеріалами «РБК-Україна» та Suzette.odesa.