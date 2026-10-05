Звання отримали чотири працівники ТНПУ

Освітянам з Тернопільщини присвоїли державні звання «Заслужений працівник освіти України». Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Зокрема, високу нагороду отримали працівники Тернопільського національного педагогічного університету імені Гнатюка та директорка однієї з тернопільських шкіл.

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Звання «Заслужений працівник освіти України» присвоїли професору, доктору історичних наук Миколі Бармаку. У ТНПУ він працює з 1989 року, викладає історію України, політологію та право. У 2010 році Микола Бармак отримав вчене звання професора, а у 2013−2016 роках був деканом історичного факультету ТНПУ. Є автором понад 230 наукових та навчально-методичних публікацій з історії України, історії державного управління, краєзнавства, права та методики його викладання.

Микола Бармак в ТНПУ працює вже 37 років

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Також звання «Заслужений працівник освіти» отримала докторка філологічних наук, завідувачка кафедри української мови та славістики ТНПУ Тетяна Вільчинська. Свій шлях у науці вона розпочала з 1985 року в Одеському національному університеті ім. Мечникова, де працювала асистенткою. У 1990 році перейшла на роботу в ТНПУ. У 2012 році Тетяні Вільчинській надали вчене звання професорки кафедри української мови.

Тетяна Вільчинська у науці з 1985 року

Декан фізико-математичного факультету ТНПУ, доцент Мирон Громяк також отримав звання. Він є кандидатом фізико-математичних наук. У 1987 році закінчив аспірантуру і достроково захистив кандидатську дисертацію. З липня 1987 року працює на фізико-математичному факультеті ТНПУ. З 1995 року став деканом цього факультету.

Мирон Громяк з 1995 року є деканом фізико-математичного факультету

Звання «Заслужений працівник освіти України» присвоїли директорці Тернопільської загальноосвітньої школи I–III ступенів № 4 Наталі Левенець. Освітянка з 2008 року очолює цю школу, є відмінницею освіти України, учителькою-методисткою, викладає математику.

Наталя Левенець очолює школу № 4 з 2008 року

Декан факультету фізичного виховання ТНПУ Віктор Шандригось став «Заслуженим працівником фізичної культури і спорту України». Йому 48 років, має звання «Заслужений тренер України», є майстром спорту. За 24 роки роботи працював на посадах тренера-викладача з вільної боротьби КДЮСШ № 1 м. Тернополя, асистента, доцента кафедри фізичного виховання, завідувача, доцента кафедри гімнастики і спортивних ігор ТНПУ імені Гнатюка.

Віктор Шандригось очолює факультет фізичного виховання

У 2013 році став доцентом кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту. А у вересні 2023 року його обрали деканом факультету фізичного виховання ТНПУ.