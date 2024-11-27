Лауреатами предидентської премії стали молоді вчені зі Львова

Чотирьом науковцям з Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького і Львівського національного університету «Львівська політехніка» присуджено премії президента України для молодих вчених 2024 року. Прізвища лауреатів вказані в указі президента, оприлюдненому на сайті глави держави. Ця премія присуджується за видатні наукові дослідження, які сприяють подальшому розвитку гуманітарних, природничих, технічних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.

Так, за роботу «Інноваційні енергоефективні геліоколектори, інтегровані у зовнішні захищення будівель» президентську премію отримав:

Шаповал Степан Петрович – доктор технічних наук, професор Національного університету «Львівська політехніка».

За роботу «Азагетероцикли: пошук високоактивних молекул як потенційних лікарських засобів» премію отримали:

Конечний Юліан Тарасович – доктор філософії, доцент Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Юшин Ігор Михайлович – доктор філософії, доцент Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Половкович Святослав Володимирович – доктор хімічних наук, професор Національного університету «Львівська політехніка».

Нагадаємо, премія президента України для молодих вчених заснована у 2000 році. Лауреатів цієї премії визначає Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки, на підставі подання якого президент підписує відповідний указ. Вік претендентів на здобуття премії не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту другого (магістерського) рівня, та 40 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі. Щороку присуджують 40 премій у розмірі 40 тис. грн кожна.