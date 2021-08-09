Зараз дівчинка важить 6,3 кг

У Сингапурі після 13 місяців інтенсивної терапії виписали з лікарні дитину, яка народилася передчасно і важила всього 212 грамів. Її вважають найменшим немовлям у світі, повідомила британська телерадіокомпанія BBC.

Вонг Мей Лін народила дівчинку у червні 2020 року на 25 тижні вагітності (зазвичай пологи відбуваються на 39-40 тижнях). Дівчинка, яку назвали Квек Ю Сюань, важила всього 212 г (як яблуко) і мала зріст 24 см.

Її вважають найменшим немовлям у світі. Попередньою рекордсменкою, згідно з реєстром найменших немовлят Університету Айови, була дівчина із США, яка важила 245 г і народилася у 2018 році.

Вонг Мей Лін народила доньку в результаті екстреного кесаревого розтину на чотири місяці раніше. Їй поставили діагноз прееклампсія – небезпечно високий кров’яний тиск, що може зашкодити життєво важливим органам і бути фатальним, як для матері, так і для дитини.

За даними Національної університетської лікарні Сингапуру (NUH), у дівчинки був мізерний шанс на виживання. Зараз дівчинка почувається досить добре. Вона важить 6,3 кг і її виписали з лікарні.