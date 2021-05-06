Немовлят помістили в інкубатори. На фото - один з дев'ятьох новонароджених

25-річна мешканка африканського Малі успішно народила відразу дев'ятьох немовлят. Народжувала жінка у клініці Марокко, куди її скерувала влада Малі. Це перший випадок у світі, коли вижили усі дев'ятеро малят.

Дев'ятірня народжується вкрай рідко, і при такій кількості дітей виникають різноманітні ускладнення, через які немовлята помирають. Медикам відомі лише два таких випадки: в Австралії у 1971 році і в Малайзії в 1999 році. В обох випадках ніхто з дітей не вижив. У 2009 році американка народила вісім дітей і всі вони вижили, повідомила 6 травня ВВС.

«Я щасливий, дуже-дуже щасливий, моя дружина і діти (п'ятеро дівчаток і четверо хлопчиків) почуваються відмінно», – повідомив батько немовлят.

Халіма Сіссе, мати дев’ятьох немовлят, стала відомою у Малі ще під час вагітності, коли лікарі на УЗД побачили сімох дітей. Фахівці побоювалися за її здоров'я та шанси дітей вижити, тому майбутня багатодітна мама провела два тижні в лікарні столиці Малі Бамако, а 30 березня лікарі вирішили перевести її в марокканську клініку. У клініці через п'ять тижнів їй зробили кесарів розтин.

У родини, яка враз стала багатодітною, є старша донька. Тепер у сім’ї буде 10 дітей.

«Мені зателефонували всі, буквально всі, – повідомив глава сімейства. – Влада дзвонила, щоб сказати, як вона за нас рада. Навіть президент мені дзвонив».

За попередніми даними мати з дев'ятьма новонародженими повернеться додому вже за кілька тижнів.