Хлопчик поправляється і поволі набирає вагу

19 квітня з реанімаційного відділення Львівської обласної клінічної лікарні перевели у відділення 33-річну жінку з Кам’янко-Бузького району, у якої на 32 тижні вагітності діагностували коронавірусну інфекцію. У жінки була гостра дихальна недостатність, уражено понад 75% легень, повідомив ZAXID.NET завідувач реанімаційного відділення лікарні Олег Півень.

Через велике ураження легень мами, страждала і дитина. У неї була гіпоксія, тому лікарям, аби врятувати маля, довелося терміново, 2 квітня , зробити кесарів розтин. На світ передчасно з’явився хлопчик вагою 1, 5 кг.

Новонародженого хлопчика відразу відправили у львівську міську дитячу лікарню, а мама потрапила в реанімацію Львівської обласної клінічної лікарні.

«Жінка понад два тижні була на малоінвазивній ШВЛ, у неї було понад 75% ураження легень. Тоді ще тиждень була на кисневій терапії і у понеділок, 19 квітня, переведена у відділення на доліковування. У пацієнтки ще є деякі залишкові явища коронавірусної хвороби, але молодий організм з цим справиться», – повідомив Олег Півень.

Новонароджений хлопчик, на щастя, також поправляється. Заступник головного лікаря львівської міської дитячої лікарні Роман Герега повідомив ZAXID.NET, що малюк під наглядом лікарів, але все найстрашніше вже позаду.

«До нас поступила глибоко недоношена дитина, з пневмонією, з вагою 1,5 кг. Стан був важкий, але на даний час стан дитини з позитивною динамікою, хлопчик вже поволі почав набирати вагу і вже важить 1,9 кг. Завтра маму з лікарні мають перевести до нашої лікарні, вона буде поруч з сином», – повідомив Роман Герета.