Компанія Coca-Cola HBC оголосила про придбання горілчаного бренду Finlandia за 220 млн доларів у корпорації Brown-Forman. Про це Coca-Cola повідомила в понеділок, 19 червня.

Таким чином, новим власником компанії Brown-Forman Finland Oy, якій зараз належить бренд, після завершення юридичних формальностей стане компанія CC Beverages Holdings II зі структури Coca-Cola HBC. Закрити угоду сторони хочуть у другій половині 2023 року.

Горілка Finlandia виробляється з 1970 року і є провідним горілчаним брендом у Центральній та Східній Європі. Brown-Forman володіє брендом Finlandia з 2004 року і останні 17 років співпрацює з Coca-Cola HBC в його дистрибуції. Кілька років тому повідомлялося, що компанія розглядала можливість продати бренд, бо планує зосередитися на виробництві віскі.

Coca-Cola вказує, що придбання бренду Finlandia дозволить їй диверсифікувати виробництво та збут преміального міцного алкоголю.

Coca-Cola HBC – одна з найбільших у світі компаній-розливачів продукції компанії The Coca-Cola Company. Вона працює у 29 країнах Європи (крім Західної) та Африки, зокрема в Україні. The Coca-Cola Company належить 23% акцій компанії.

The Coca-Cola Company виробляє та продає концентрати, основи та сиропи для напоїв, а також володіє брендами та відповідає за маркетингові проекти. Розливачі, такі як Coca-Cola HBC, використовують сировину для виробництва, пакування, продажу і доставляння готової продукції замовникам та споживачам, зазначає LIGA.net.