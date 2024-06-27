Де дивитися матчі 1/8 фіналу Євро-2024: розклад трансляцій
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Напередодні матчами у групах E та F завершився груповий етап чемпіонату Європи. На жаль, збірна України фінішувала у своєму квартеті на останній сходинці і не змогла вийти у плей-офф. Після двох днів відпочинку команди розпочнуть боротьбу за вихід у чвертьфінал турніру. Коли і де дивитись всі матчі, читайте на ZAXID.NET.
Розклад матчів 1/8 фіналу
29 червня:
- 19:00: Швейцарія – Італія;
- 22:00: Німеччина – Данія.
30 червня:
- 19:00: Англія – Словаччина;
- 22:00: Іспанія – Грузія.
1 липня:
- 19:00: Франція – Бельгія;
- 22:00: Португалія – Словенія.
2 липня:
- 19:00: Румунія – Нідерланди;
- 22:00: Австрія – Туреччина.
Де дивитися матчі 1/8 фіналу Євро-2024
Усі ігри транслюватиме сервіс Megogo – для перегляду потрібно мати платну підписку («Максимальна» та «Спорт»). Також частину поєдинків у прямому ефірі транслюватимуть регіональні телеканали «Суспільного». Ці трансляції будуть доступні безкоштовно в цифровому мовленні T2 і в кабельних мережах.
Зокрема, 29 червня на місцевих телеканалах «Суспільного» у вільному доступі буде поєдинок між Швейцарією та Італією, а 30 червня – між Англією та Словаччиною.
Нагадаємо, чвертьфінальні поєдинки відбудуться 5 та 6 липня, півфінали заплановані на 9 та 10 липня, а фінал Євро-2024 пройде у неділю, 14 липня.