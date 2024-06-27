Франція – один з фаворитів на зото Євро-2024

Напередодні матчами у групах E та F завершився груповий етап чемпіонату Європи. На жаль, збірна України фінішувала у своєму квартеті на останній сходинці і не змогла вийти у плей-офф. Після двох днів відпочинку команди розпочнуть боротьбу за вихід у чвертьфінал турніру. Коли і де дивитись всі матчі, читайте на ZAXID.NET.

Розклад матчів 1/8 фіналу

29 червня:

19:00: Швейцарія – Італія;

22:00: Німеччина – Данія.

30 червня:

19:00: Англія – Словаччина;

22:00: Іспанія – Грузія.

1 липня:

19:00: Франція – Бельгія;

22:00: Португалія – Словенія.

2 липня:

19:00: Румунія – Нідерланди;

22:00: Австрія – Туреччина.

Де дивитися матчі 1/8 фіналу Євро-2024

Усі ігри транслюватиме сервіс Megogo – для перегляду потрібно мати платну підписку («Максимальна» та «Спорт»). Також частину поєдинків у прямому ефірі транслюватимуть регіональні телеканали «Суспільного». Ці трансляції будуть доступні безкоштовно в цифровому мовленні T2 і в кабельних мережах.

Зокрема, 29 червня на місцевих телеканалах «Суспільного» у вільному доступі буде поєдинок між Швейцарією та Італією, а 30 червня – між Англією та Словаччиною.

Нагадаємо, чвертьфінальні поєдинки відбудуться 5 та 6 липня, півфінали заплановані на 9 та 10 липня, а фінал Євро-2024 пройде у неділю, 14 липня.