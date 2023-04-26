Львівські і міжнародні компанії шукають фахівців

До рейтингу із 50-ти найкращих роботодавців України, складеному журналом Forbes і порталом Work.ua, увійшли чотири бізнеси, засновані у Львові.

Ідеться про такі компанії:

ІТ-компанія SoftServe – 10-те місце, 77 балів;

Концерн «Галнафтогаз» – 28-ме місце, 70 балів;

Консалтингова компанія PwC Lviv SDC – 37-ме місце, 67 балів;

Виробник кормів для тварин «Кормотех» – 47-ме місце, 63 бали.

Також до топ-50 роботодавців в Україні увійшли ІТ-компанії з офісами у Львові: Intellias, EPAM Systems, Ciklum, N-IX, TechMagic, Valtech, DataArt та інші.

Окрім того, у переліку є низка банків, ритейлерів та операторів мобільного зв’язку, що також представлені у Львові, а ще – підприємства «Укроборонпрому», що став найбільшим працедавцем минулого року і збільшив штат на 6 тис. людей. Із повним переліком 50-ти найкращих роботодавців в Україні можна ознайомитися за посиланням.

В опитуванні, що стало основою для рейтингу, взяли участь понад чверть відсотка усіх зайнятих в Україні. Отримано 28 663 анкет від співробітників, з яких 98% відповідають встановленим критеріям. Окрім співробітників, опитані й найбільші працедавці України. Максимальна кількість балів у рейтингу – 100. Для його розрахунку враховано 31 фактор, що згруповані за такими критеріями: бренд роботодавця, винагорода, умови праці, соцпакет, внесок у перемогу, інформаційна відкритість, відчуття захисту, можливості для розвитку, інше.