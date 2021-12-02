Для вироблення вітаміну Д необхідний індекс ультрафіолетового проміння вище 2, а він взимку значно нищий

Часті застуди, підвищена втомлюваність і навіть депресія. У зимовий період ці симптоми можуть проявлятись особливо часто. Причини цього бувають різними, проте інколи організму просто не вистачає вітаміну D. Саме взимку, коли сонця стає дедалі менше, а сірі хмари затягують небо чи не щодня, ми особливо вразливі.

Вітамін Д є унікальним. Він необхідний для регуляції рівня кальцію і фосфору в крові та тканинах. Про те, як він утворюється, можна сказати чимало, але якщо упустити складні медичні терміни, то варто наголосити на єдиному – все починається від контакту нашої шкіри із сонцем, а точніше – його ультрафіолетовими променями. Саме звідси і починається шлях вітаміну Д, який пізніше насичує кожну клітину нашого організму.

Отож для вироблення вітаміну D необхідний індекс ультрафіолетового проміння вище 2, проте взимку в Україні в період з листопада по березень він перебуває нижче цієї позначки, відповідно – скільки ви б не перебували на вулиці, шкіра не зможе виробити достатньо вітаміну Д. Звісно, щоб відновити його баланс в організмі, можна вирушити у теплі країни. Ще одним варіантом є споживання їжі, яка містить вітамін Д, наприклад, печінку тріски, лосось, сардину, скумбрію, тунець, яєчні жовтки та молочні продукти. Проте пандемія COVID-19 вносить свої обмеження до мандрівок, а їжа не може повністю забезпечити нас необхідною кількістю «сонячного» вітаміну, тому вихід лише один - вживання спеціальних пігулок.

Та перед тим, як розпочати вживання препаратів вітаміну D, необхідно здати кров на 25-Гідроксивітамін Д. Це єдиний аналіз, який покаже, чи маєте ви або ваша дитина дефіцит цього вітаміну. Таке дослідження можна пройти у лабораторії «Ескулаб». Тут за допомогою сучасного обладнання спеціалісти проводять детальний аналіз, який дозволить отримати точну відповідь щодо того, чи достатньо у вашому організмі вітаміну Д, який дійсно має неймовірне значення для здоров’я людини.

До слова, саме цей вітамін напряму зв’язується з ДНК та регулює роботу більш ніж 200 генів, а також впливає на ендокринну, серцево-судинну, нервову та імунну системи. Також вітамін Д впливає на роботу головного мозку, функціональний стан м‘язів, шкіри, нігтів, волосся та відповідає за регенерацію тканин організму.

Порушення балансу вітаміну D може призводити до серйозних захворювань, таких як: рахіт та остеомаляція, депресія, загальна слабкість і апатія, прогресування цукрового діабету 1 і 2 типу, захворювання серцево-судинної системи, ожиріння чи навіть загострення астми. Особливо вразливими перед дефіцитом цього вітаміну є діти до 3 років, вегани, люди з надлишковою вагою, хворобами шлунково-кишкового тракту та печінки, люди літнього віку та вагітні. Нехтувати своїм здоров’ям не варто, особливо, якщо знаходитесь в зоні ризику. Знайти найближче до вас відділення «Ескулаб», щоб перевірити стан свого організму, можна на сайті лабораторії.

З моменту відкриття вітаміну D минуло понад сто років. Але щороку вчені дізнаються про його нові функції. Його роль у процесах життєдіяльності дуже велика. Тому важливо стежити за рівнем цієї речовини в організмі. Пам’ятайте, що дозування вітаміну підбирається лікарем індивідуально та виключно на основі результатів аналізів. Самолікування категорично заборонене, адже при тривалому прийомі високих доз вітаміну Д він стає токсичним для організму. Тож стежте за своїм здоров’ям і поки зима не дає сповна насолодитись «сонячними ваннами», краще перевірити, чи достатній у вас рівень вітаміну Д для повноцінного здорового життя.