Втрачати зайві кг треба без шкоди для здоров' я

Святкувати українці люблять і цей факт спростувати важко. Вже не за горами Новий рік, коли всі зберуться за святковими столами з різноманітними смаколиками. Та звісно це буде потім, а до того потрібно привести себе у форму, щоб вразити усіх неймовірною сукнею та підтягнутою фігурою. Саме тому вже зараз дівчата починають активні пошуки ефективної дієти, яка допоможе «струнко» зустріти Новий рік, а після нього – успішно позбутися кілограмів «із застілля».

Проте розраховувати у цій справі на ефект чарівної палички точно не варто, адже потрібно розуміти, що універсальних дієт не буває. Так, якщо одна людина худне, споживаючи лише нежирний йогурт, то вам цей спосіб схуднення може не лише не дати жодного ефекту, а й навіть нашкодити. То як вийти із ситуації правильно? Що робити, аби результат не забарився? Відповідь проста – потрібно звернутись до дієтолога та здати аналізи, за результатами яких і буде складено ідеальний раціон харчування, який допоможе вам схуднути не лише максимально швидко, а й без шкоди для здоров’я.

Щоб перевірити, чи готовий ваш організм до дієти та чи варто очікувати такого бажаного ефекту, насамперед, необхідно здати аналізи на визначення рівня білків (загальний білок, альбумін), жирів (ліпідограма) та вуглеводів (глюкоза, глікований гемоглобін та інсулін). В медичній лабораторії «Ескулаб» виконати ці дослідження можна у будь-який зручний для вас час.

Згадані вище аналізи – це лише початок шляху до ідеальної дієти, адже, крім них, також важливо перевірити, чи все, що ми їмо, правильно засвоюється, а непотрібне – виводиться. Тому на черзі креатинін, сечовина, сечова кислота, загальний білірубін, АСТ і АЛТ, які допоможуть проаналізувати роботу печінки та нирок.

Щитоподібна залоза – не менш важливий орган у системі правильного обміну речовин в нашому організмі. Саме тому усім, хто готується до дієти, варто також визначити рівень тиреотропного гормону (ТТГ) і вільного тироксину (Т4), які безпосередньо впливають на роботу цієї залози.

Якщо ж ви постійно відчуваєте голод і рука неконтрольовано тягнеться за смаколиками, варто здати аналіз на лептин. Порушення в продукуванні цього мікроелемента призводить до надмірного споживання їжі, а отже – й ожиріння, адже саме лептин захищає нас від накопичення жиру в тканинах організму. До слова, при голодуванні його рівень знижується, а при переїданні – підвищується.

Ще одним важливим показником під час схуднення є рівень тестостерону та кортизолу. Більшість людей вважають, що тестостерон –гормон, важливий лише для чоловіків. Частково це й справді так. Але визначити його рівень варто і жінкам. Саме аналіз на загальний тестостерон і кортизол дозволяє перевірити регуляцію енергетичного рівня організму. Медично доведено, що якраз підвищений рівень тестостерону в жіночому організмі найчастіше є причиною ожиріння та неефективного схуднення.

Тож перед тим, як «блукати» сторінками інтернету, вибираючи між білковою, моно чи кето дієтами, які б допомогли привести своє тіло у форму, здайте аналізи та порадьтесь зі своїм лікарем про оптимальний варіант саме для вашого організму. У лабораторії «Ескулаб» розроблені два пакети: «Підготовка до дієти – профіль Розширений» та «Підготовка до дієти – профіль Базовий», які включають в себе необхідні дослідження, допоможуть перевірити організм та визначити оптимальну дієту для вас. Компанія «Ескулаб» гарантує високу точність досліджень, тому сюди щодня звертаються десятки тисяч українців, щоб перевірити стан свого організму. І не забувайте, що правильно підібрана дієта істотно підвищує ефективність фізичних навантажень, а отже – допоможе вам схуднути максимально швидко, не заподіявши водночас шкоди здоров'ю.