Цукровий діабет, як твердять лікарі, можна і «наїсти»

Кожна десята людина у світі має цукровий діабет. Такою є статистика ВООЗ. Ця недуга входить у ТОП-3 захворювань, які найчастіше спричиняють інвалідність та смерть. За прогнозами медиків, вже до 2030 року цукровий діабет стане сьомою найпоширенішою хворобою на планеті. Лише в Україні зареєстровано понад 1,1 млн людей, в яких діагностовано це захворювання: 10% з них мають діабет I типу і 90% – II типу.

Насправді діабет II типу трапляється ще частіше. Річ у тім, що на початкових стадіях це захворювання протікає часто безсимптомно, тож люди навіть не підозрюють, що мають певні проблеми зі здоров’ям. Хворобу діагностують тоді, коли людина потрапила до лікарні з різних причин, скажімо, на операцію. Їй проводять обстеження і виявляють підвищений рівень цукру у крові, або коли вчасно не діагностований діабет вже спровокував певні ускладнення.

Захворювання легше попередити, ніж лікувати

Якщо діабет I типу – це генетично детерміноване захворювання, тобто до нього є генетична схильність, яка за певних умов (після перенесених вірусних інфекцій, стресу тощо) призводить до руйнування бета-клітин підшлункової залози, то в основі розвитку діабету II типу лежить інсулінорезистентність (нечутливість тканин до дії інсуліну), яка розвивається на фоні надлишкової ваги та ожиріння. Іншими словами, як кажуть лікарі, це захворювання можна «наїсти». І саме через це кількість хворих на цей тип діабету стрімко зростає і в Україні, і у світі.

Діабет усіх типів може призвести до ускладнень та спричинити: ниркову недостатність, втрату зору, ампутацію кінцівок, пошкодження нервів, вдвічі збільшити ризик серцево-судинних ускладнень (інфаркт, інсульт). Ось чому так важливо вчасно його виявити і тримати під контролем.

Симптоми діабету II типу

Кожна людина раз у рік, починаючи з 21 року, повинна регулярно проходити профілактичні обстеження, здавати аналіз крові, і серед інших показників визначати рівень цукру у крові. У нас, на жаль, люди ідуть до лікаря і проводять лабораторні дослідження найчастіше тоді, коли вже виникли певні проблеми. Нижче наводимо перелік симптомів, які сигналізують про можливий розвиток цукрового діабету: людям, у яких вони є, слід негайно перевірити стан свого здоров’я:

надмірна спрага і сухість у роті;

часте сечовипускання (особливо в нічний час);

сухість шкіри;

швидка втома, дратівливість;

затуманений зір;

повільне загоєння ран;

поколювання або оніміння кінцівок.

Які лабораторні обстеження слід пройти?

Якщо у вас є перераховані вище симптоми, головне – не панікувати, а звернутися до сімейного лікаря і пройти відповідні обстеження. З лабораторних досліджень варто зробити такі:

1. Аналіз крові на глюкозу — головний показник рівня цукру в крові. Якщо у людини не виявлено цукрового діабету і немає передумов для його розвитку, концентрація рівня глюкози в крові є межах норми.

2. Глікований гемоглобін — це з’єднання глюкози з гемоглобіном. Він зберігається до кінця «життя» еритроцитів — приблизно 90-120 днів, а тому свідчить про підвищення рівня цукру в попередні 2-3 місяці, на відміну від вимірювання глюкози крові, яке дає уявлення про рівень цукру в крові тільки на момент дослідження. Глікований гемоглобін є маркером гіперглікемії задовго до появи інших симптомів цукрового діабету.

3. Інсулін — гормон, що виробляється у підшлунковій залозі. Він регулює рівень глюкози в крові, тож якщо його недостатньо, це свідчить про можливий розвиток цукрового діабету ІІ типу.

4. С-пептид допомагає оцінити роботу клітин підшлункової залози. Підвищення його рівня вказує на цукровий діабет ІІ типу, тоді як низькі значення — про інсулінозалежний діабет І типу.

5. Індекс HOMA-IR – визначає співвідношення глюкози та інсуліну, тобто інсулінорезистентність організму.

Медична лабораторія «Ескулаб» для тих, хто хоче перевірити ризики розвитку цукрового діабету, розробила пакет «Попередь цукровий діабет», куди входять глікований гемоглобін, глюкоза, інсулін та індекс HOMA-IR. Є пакетні пропозиції в лабораторії і для тих, хто живе з цукровим діабетом і періодично перевіряє стан свого організму. Пакет «Контроль діабету (розширений)» включає в себе дослідження, які допоможуть перевірити роботу нирок, адже вони перші беруть на себе удар при діабеті, серцево-судинної системи, ліпідного обміну, а також визначити рівень глюкози, білку та кетонів в добовій сечі. На сайті медичної лабораторії, замовлячи дослідження онлайн, на ці пакети діє знижка 10%.

Чи можуть пацієнти з цукровим діабетом жити повноцінним життям?

Багато людей, яким ставлять діагноз цукровий діабет, сприймають його як вирок. Проте опускати руки – не вихід. З цукровим діабетом можна жити повноцінним життям, та для цього варто приділити своєму здоров’ю максимум уваги. Ці поради працюють не лише для тих, хто безпосередньо зіткнувся із захворюванням, а й тих, хто хоче убезпечити себе на майбутнє.

Передусім потрібно переглянути харчування, адже воно є одним з головних факторів, за допомогою яких можна контролювати діабет. З раціону слід виключити не лише цукор і продукти, що його містять, а й деякі інші, скажімо, білий хліб, різного роду випічку, жирне м’ясо, копченості, насичені м’ясні, рибні, овочеві та грибні бульйони, алкоголь, білий рис тощо.

Побільше рухатися: ходити по можливості на роботу і з роботи пішки або просто іти на прогулянки, робити зарядку, займатися на тренажерах тощо. Регулярні фізичні навантаження допоможуть позбутися зайвої ваги, знизити рівень цукру в крові, підвищити чутливість до інсуліну.

Кинути курити і не зловживати алкоголем. Куріння може призвести до підвищення цукру та резистентності до інсуліну. Чим більше ви курите, тим більший ризик діабету. Зловживання алкоголем також впливає на ризик розвитку хвороби.

І не пропускати вживання ліків, які призначить ендокринолог.

Чи є у Вас ризик захворіти на цукровий діабет?

​14 листопада - Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Пройдіть тестування та оцініть ризики розвитку цього захворювання у себе.

1. Ваш вік:

□ До 45 років – 0 балів

□ 45–54 роки – 2 бали

□ 55–64 роки – 3 бали

□ Старше 65 років – 4 бали

2. Індекс маси тіла (вага, кг / (зріст, м)² = ____ кг/м²):

□ Менше 25 кг/м² – 0 балів

□ 25–30 кг/м² – 1 бал

□ Більше 30 кг/м² – 3 бали

3. Окружність талії (вимірюється лише на рівні пупка):

Чоловіки Жінки:

□ Менше 94 см Менше 80 см – 0 балів

□ 94–102 см 80–88 см – 3 бали

□ Більше 102 см Більше 88 см – 4 бали

4. Як часто Ви їсте овочі, фрукти чи ягоди?

□ Кожен день – 0 балів

□ Не кожен день – 1 бал

5. Чи займаєтеся Ви фізичними вправами регулярно (по 30 хвилин щодня або 3 години протягом тижня)?

□ Так – 0 балів

□ Ні – 2 бали

6. Чи приймали Ви колись регулярно ліки для зниження артеріального тиску?

□ Ні – 0 балів

□ Так – 2 бали

7. Чи виявляли у Вас колись рівень глюкози (цукор) крові вище за норму (під час диспансеризації, профілактичного огляду, під час хвороби чи вагітності)?

□ Ні – 0 балів

□ Так – 5 балів

8. Чи був у Ваших родичів цукровий діабет 1 чи 2 типу?

□ Ні – 0 балів

□ Так: дідусь/бабуся, тітка/дядько, двоюрідні брати/сестри – 3 бали

□ Так: батьки, брат/сестра або власна дитина – 5 балів

Результати:

• Якщо Ви набрали менше 12 балів – Ви здорові і необхідно продовжувати вести здоровий спосіб життя.

• Якщо Ви набрали 12–14 балів – можливо, Ви маєте предіабет. Вам слід проконсультуватись зі своїм лікарем та змінити спосіб життя.

• Якщо Ви набрали 15–20 балів – можливо, у Вас є предіабет або цукровий діабет 2 типу. Вам бажано перевірити рівень глюкози (цукру) крові. Необхідно змінити свій спосіб життя та звернутись на консультацію до лікаря-ендокринолога.

• Якщо Ви набрали більше 20 балів – висока ймовірність, що у Вас розвивається цукровий діабет 2 типу. Рекомендовано перевірити рівень глюкози, інсуліну та глікований гемоглобін. У жодному разі не панікуйте та обов’язково зверніться до лікаря-ендокринолога.