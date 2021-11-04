Випадіння волосся можна зупинити. але треба встановити причину

Випадіння волосся – це природний процес. Існує кілька фаз його росту під час яких, частина волосків випадає, а на заміну їм росте нове. За даними Американської академії дерматологів, нормою вважається втрата від 50 до 100 волосин за добу. Для людей з довшим волоссям, їх втрата може бути більш помітною. Утім, бувають випадки, коли людина виходить з душу, витирає голову, розчісується і на щітці чи гребінці залишається жмут волосся, кількість якого суттєво більша ніж зазвичай. Ось тоді варто бити на сполох: щось в організмі пішло не так. Не варто ігнорувати і облисіння, яке починається з появи залисин.

На стан волосся, кажуть фахівці, впливає генетика, а також те, як людина харчується, який веде спосіб життя, як доглядає за волоссям тощо. Причини випадіння волосся можуть бути різні, але виділяють дев’ять основних:

гормональні порушення;

тривалий стрес (недосипання, психоемоційні навантаження, голодування);

шкідливі звички (куріння, алкоголь, наркотики);

післяпологовий період;

захворювання щитоподібної залози;

залізодефіцитна анемія та недостатність вітаміну В12;

генетична схильність та вік;

ослаблений імунітет і перенесені захворювання (онкологічні та аутоімунні, патології шлунково-кишкового тракту, коронавірусна інфекція);

неправильний догляд (щоденне сушіння феном, хімічна завивка, часте фарбування та знебарвлення).

Аби зупинити процес випадіння волосся, слід, передусім, встановити його причину. Знаючи її, у деяких випадках можна з проблемою справитися самотужки, як от змінити раціон харчування чи позбавитись шкідливих звичок, але у більшості випадків знадобиться допомога лікаря-трихолога. Для того, щоб встановити причину випадіння волосся, варто розпочати з лабораторної діагностики, результати якої допоможуть лікарю правильно встановити діагноз і призначити лікування.

Які аналізи варто здати при випадінні волосся?

загальний аналіз крові – визначаємо рівень гемоглобіну та еритроцитарні індекси, аби виключити анемію, як найбільш часту причину випадіння волосся;⠀

сироваткове залізо, феритин, вітамін В12 - діагностика латентного дефіциту заліза, залізодефіцитної та В12-дефіцитної анемії;

тиреотропний гормон (ТТГ), вільний тироксин (Т4) – перевіряємо функцію щитоподібної залози, виключаємо гіпотиреоз;

загальний білок - структурний компонент волосся, який безпосередньо впливає на його здоров’я;

вітамін Д (25-гідроксивітамін D) - при низьких показниках коригуємо його дефіцит;

ліпідний профіль: ліпопротеїди низької та високої щільності - фракції холестерину (ліпопротеїдів високої щільності має бути більше ніж низької, якщо навпаки – варто звернути увагу на раціон харчування, який безпосередньо впливає на рівень цих показників).

Маючи на руках результати лабораторних досліджень, лікар-трихолог швидко зможе встановити причину плачевного стану вашого волосся і порадити, що робити, аби зупинити його випадіння. До слова, швидко здати аналізи та отримати достовірні результати можна у відомій лабораторії «Ескулаб». Лабораторія має багато відділень у різних містах, тож можна обрати те, до якого вам найближче. А замовляючи аналізи на сайті лабораторії «Ескулаб», ви ще й отримаєте 10% знижку.