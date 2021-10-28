Спеціальний аналіз допоможе з'ясувати, чи є у вас імунітет до коронавірусу

Медична лабораторія «Ескулаб» пропонує людям, які хворіли на коронавірусну інфекцію або вакцинувалися від цього захворювання, провести дослідження на кількісне визначення нейтралізуючих антитіл IgG до S1-спайкового протеїну. Воно допоможе дізнатися рівень імунітету до COVID-19. Вартість дослідження у відділеннях лабораторії «Ескулаб» – 450 грн, при замовленні онлайн діє знижка 10%. Результат буде відомий до 48 годин. Замовити дослідження можна за посиланням.

Що таке спайковий протеїн (S)?

Спайковий протеїн є одним із чотирьох структурних білків (S, E, M та N), які входять до складу оболонки вірусу SARS-CoV-2. На поверхні коронавірусної частинки знаходяться «шипи» (англ. spike), що нагадують корону. Саме S-протеїн надає вірусній частинці подібність до корони. Завдяки цим «шипам» відбувається проникнення віріона, тобто частинки вірусу в клітину. Після того, як вірус SARS-CoV-2 потрапляє в організм людини, утворюються імуноглобуліни – антитіла. Найбільш активну імунну відповідь викликає спайковий (S) білок.

Головна увага в діагностиці зараз приділяється наявності антитіл до S-білка, точніше, до тієї частини Spike білка, яка містить так званий RBD-домен (рецептор-зв'язуючий домен). Саме до цих ділянок S-білка з високою ймовірністю виробляються антитіла в організмі людини, які захищають від проникнення і подальшого розмноження SARS-CoV-2.

Результати численних досліджень засвідчили: понад 80% віруснейтралізуючих антитіл спрямовані до рецептор-зв’язуючого домену (RBD) S-білку SARS-CoV-2.

Навіщо визначати кількість нейтралізуючих антитіл IgG до S1-спайкового протеїну?

Таке дослідження допоможе:

оцінити імунну відповідь, яка сформувалася після перенесеного коронавірусного захворювання, навіть якщо інфекція протікала безсимптомно;

оцінити імунну відповідь після вакцинації проти COVID-19;

за допомогою кількісного аналізу, на відміну від якісного, можна відстежувати динаміку рівня антитіл та оцінити, наскільки змінюється згодом стійкість імунної відповіді до вірусу (SARS-CoV-2).

Коли варто здавати цей аналіз?

З 14-го дня від початку коронавірусного захворювання;

З 14-го дня після введення першої дози вакцини, однак доцільніше здавати через 2-3 тижні після повного курсу вакцинації (введення другої дози вакцини).

Як підготуватися до здачі аналізу?

Для кількісного визначення нейтралізуючих антитіл IgG до S1-спайкового протеїну беруть кров з вени. Аналіз проводять:

натщесерце або через 8-12 год після прийому їжі;

у день дослідження допускається вживання невеликої кількості води;

за 6-12 годин до дослідження слід виключити прийом алкоголю;

у день відбору крові не приймати лікарських препаратів. Якщо відмінити прийом ліків неможливо, то проінформувати адміністратора на пункті забору про це перед здачею крові;

дітей до 5 років перед здачею крові бажано поїти кип’яченою водою (порціями до 150-200 мл протягом 30 хв);

для грудних дітей – перед здачею крові витримати максимально можливу паузу між годуваннями.

Більшість вакцин проти COVID-19, зокрема вакцини, схвалені в Україні, стимулюють в організмі продукцію антитіл до рецептор-зв’язуючого домену субодиниці S1-спайкового білка коронавірусу SARS-CoV-2, який відповідає за проникнення вірусу в клітини людини.

Здавши лише один аналіз на визначення кількісного визначення нейтралізуючих антитіл IgG до S1-спайкового протеїну, ви отримаєте дані про захисний імунітет до COVID-19 після вакцинації чи перенесеного коронавірусу.