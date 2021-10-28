Імунітет до COVID-19: перевірте спайковий протеїн
Цей аналіз допоможе з’ясувати, чи є у людей, що перехворіли чи вакцинувалися, імунітет до коронавірусу
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Медична лабораторія «Ескулаб» пропонує людям, які хворіли на коронавірусну інфекцію або вакцинувалися від цього захворювання, провести дослідження на кількісне визначення нейтралізуючих антитіл IgG до S1-спайкового протеїну. Воно допоможе дізнатися рівень імунітету до COVID-19. Вартість дослідження у відділеннях лабораторії «Ескулаб» – 450 грн, при замовленні онлайн діє знижка 10%. Результат буде відомий до 48 годин. Замовити дослідження можна за посиланням.
Що таке спайковий протеїн (S)?
Спайковий протеїн є одним із чотирьох структурних білків (S, E, M та N), які входять до складу оболонки вірусу SARS-CoV-2. На поверхні коронавірусної частинки знаходяться «шипи» (англ. spike), що нагадують корону. Саме S-протеїн надає вірусній частинці подібність до корони. Завдяки цим «шипам» відбувається проникнення віріона, тобто частинки вірусу в клітину. Після того, як вірус SARS-CoV-2 потрапляє в організм людини, утворюються імуноглобуліни – антитіла. Найбільш активну імунну відповідь викликає спайковий (S) білок.
Головна увага в діагностиці зараз приділяється наявності антитіл до S-білка, точніше, до тієї частини Spike білка, яка містить так званий RBD-домен (рецептор-зв'язуючий домен). Саме до цих ділянок S-білка з високою ймовірністю виробляються антитіла в організмі людини, які захищають від проникнення і подальшого розмноження SARS-CoV-2.
Результати численних досліджень засвідчили: понад 80% віруснейтралізуючих антитіл спрямовані до рецептор-зв’язуючого домену (RBD) S-білку SARS-CoV-2.
Навіщо визначати кількість нейтралізуючих антитіл IgG до S1-спайкового протеїну?
Таке дослідження допоможе:
- оцінити імунну відповідь, яка сформувалася після перенесеного коронавірусного захворювання, навіть якщо інфекція протікала безсимптомно;
- оцінити імунну відповідь після вакцинації проти COVID-19;
- за допомогою кількісного аналізу, на відміну від якісного, можна відстежувати динаміку рівня антитіл та оцінити, наскільки змінюється згодом стійкість імунної відповіді до вірусу (SARS-CoV-2).
Коли варто здавати цей аналіз?
- З 14-го дня від початку коронавірусного захворювання;
- З 14-го дня після введення першої дози вакцини, однак доцільніше здавати через 2-3 тижні після повного курсу вакцинації (введення другої дози вакцини).
Як підготуватися до здачі аналізу?
Для кількісного визначення нейтралізуючих антитіл IgG до S1-спайкового протеїну беруть кров з вени. Аналіз проводять:
- натщесерце або через 8-12 год після прийому їжі;
- у день дослідження допускається вживання невеликої кількості води;
- за 6-12 годин до дослідження слід виключити прийом алкоголю;
- у день відбору крові не приймати лікарських препаратів. Якщо відмінити прийом ліків неможливо, то проінформувати адміністратора на пункті забору про це перед здачею крові;
- дітей до 5 років перед здачею крові бажано поїти кип’яченою водою (порціями до 150-200 мл протягом 30 хв);
- для грудних дітей – перед здачею крові витримати максимально можливу паузу між годуваннями.
Більшість вакцин проти COVID-19, зокрема вакцини, схвалені в Україні, стимулюють в організмі продукцію антитіл до рецептор-зв’язуючого домену субодиниці S1-спайкового білка коронавірусу SARS-CoV-2, який відповідає за проникнення вірусу в клітини людини.
Здавши лише один аналіз на визначення кількісного визначення нейтралізуючих антитіл IgG до S1-спайкового протеїну, ви отримаєте дані про захисний імунітет до COVID-19 після вакцинації чи перенесеного коронавірусу.