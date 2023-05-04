У найближчі вихідні, 6-7 травня, Львів відзначатиме День міста (767 років з дня заснування). З цієї нагоди в місті заплановано кілька подій, головний акцент яких – подякувати захисникам за те, що виборюють свободу нашої країни та міста.

Як розповіли у львівській мерії, з нагоди свята в суботу та неділю львівські трамваї і тролейбуси виїдуть на маршрути, прикрашені національними прапорцями і прапорцями із гербом міста Львова.

Субота, 6 травня

О 13:00 на площі Ринок відбудеться урочиста церемонія підняття прапора міста Львова. Спочатку міський сурмач виконає «Мелодію міста», а потім військовослужбовець, який проходить лікування у реабілітаційному центрі «Незламні», підніме прапор Львова. На захід запрошено військових, представників духовенства, почесних громадян Львова. Окрім того, у цей день буде започатковано нову традицію, деталі якої поки не розголошують, щоб це був сюрприз для львів’ян і гостей міста.

Опісля цього ж дня на Личаківському кладовищі відбудеться спільна молитва за участі родин загиблих героїв. Молитва розпочнеться о 17:00 на Полі почесних поховань №86-А та продовжиться на Полях № 67 та № 76.

Неділя, 7 травня

У Стрийському парку відбудеться благодійна виставка-ярмарок «Львів – місто міст». З нагоди дня міста, Львів бере українців із Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Харківщини, Сумщини, Київщини, Запоріжжя та Криму, які зараз живуть та творять у Львові. Гості події дізнаються про культурні особливості з прифронтових і окупованих регіонів і долучаться до збору коштів для потреб ЗСУ.

З 13:00 до 18:00 на виставці-ярмарку відбуватимуться лекції, майстер-класи, музичні виступи, готуватимуть страви, а у релокованих підприємців можна буде придбати крафтові вироби, каву та випічку.

Хедлайнер події – Віктор Павлік. Місце проведення – Стрийський парк, відпочинковий простір «Русалки place» (вул. Уласа Самчука, 22). Більше деталей про цю подію – на сторінці у Facebook.

Також у неділю в міських закладах культури заплановано кілька благодійних подій:

Зокрема, з 12:00 до 16:00 на площі біля медіатеки «Мультиплекс» (вул. В. Симоненка, 10) Львівська муніципальна бібліотека спільно з ГО «Рівні можливості для всіх» й Будинком дитячої та юнацької творчості Личаківського району запрошують на благодійний бібліотечний ярмарок з майстер-класами для дітей та дорослих, фотовиставкою «Незламні», поетичною екскурсією та авторськими читаннями «Винайдення міста», флешмобом «767 оплесків».

Львівський кіноцентр з 13:00 до 18:00 запрошує на благодійну акцію, організовану спільно з львівською мистецькою школою № 10, народними домами селища Брюховичі та міста Винники. На площі перед Львівським кіноцентром (вул. Володимира Великого 14а-18) відбуватиметься ярмарок, численні майстер-класи, а також виступи танцювальних та вокальних колективів.

Окрім того, 7 травня заклади загальної середньої та позашкільної освіти запрошують на святкові фестивалі до Дня міста у кожному районі. На локація гостей чекають ярмарки зі смаколиками, різноманітні ігри та майстер-класи, а також виступи дітей. Ярмарки відбуватимуться за адресами:

школа №6, вул. Зелена, 22

школа №77, вул. Виговського, 7а

ліцей №38, вул. Порічкова, 4а

школа №99, вул. Творча, 1

площа перед Церквою Введення в Храм Пресвятої Богородиці. вул. Чукаріна, 5

площа перед школою №36 і ліцеєм №2, вул. Володимира Великого, 55 а.

Важливо, що виставка-ярмарок «Львів – місто міст» та заклади освіти виручені кошти скерують на закупівлю дронів для 125-ої бригади територіальної оборони, а благодійні події від закладів культури мають на меті зібрати гроші на Starlink для 24-ої механізованої бригади імені короля Данила.