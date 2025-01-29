29 січня українці вшановують День пам’яті Героїв Крут – молодих бійців, які понад століття тому стали на захист України. Їхній подвиг, як і боротьба сучасних захисників, є символом стійкості та мужності. УНІАН розповідає про історію цієї пам’ятної дати.

Бій під Крутами

У грудні 1917 року уряд радянської Росії розпочав відкриту агресію проти Української Народної Республіки (УНР). Більшовиків дратувало проголошення Україною самостійності, тож Москва створила у Харкові окремий «український червоний уряд», який і оголосив війну незалежній частині держави.

Наступ більшовиків українське військове командування очікувало з Полтавського напрямку, але наступ почався з іншого боку.

У грудні 1917-го станцію Бахмач на Чернігівщині – важливий залізничний вузол на кордоні УНР і Росії – охороняв загін Першої української військової школи ім. Б. Хмельницького. На початку 1918 року до них надійшло підкріплення з Києва - 1-ша сотня Куреня студентів Січових Стрільців. Це були студенти Українського народного університету, київського Університету Святого Володимира (нині ім. Т. Шевченка), гімназисти старших класів. Вони зайняли оборону біля станції Крути – між Ніжином і Бахмачем, за 130 км від Києва.

29 січня 1918 року розпочався наступ більшовиків на станцію Крути. За різними даними їх було від 4 до 6-7 тисяч. З українського боку в бою під Крутами брали участь 300-600 бійців. Бій тривав кілька годин: були відбиті декілька атак, бойові втрати більшовиків складали до 300 убитих, а ще поранені, полонені.

Але аби уникнути оточення, українським військам віддали наказ відійти. Тоді, відступаючи, частина студентської сотні потрапила в оточення. Взвод у сутінках втратив орієнтир і вийшов на станцію Крути, яку вже зайняли червоноармійці. Близько 30 юнаків взяли у полон, катували, а потім стратили.

Значення бою під Крутами

Українські війська виконали наказ командування – наступ більшовиків було зупинено. Наші війська організовано відступили, руйнуючи за собою колії й мости. Тому Симон Петлюреа мав час придушити повстання більшовиків, яке тоді ж розпочалося на заводі «Арсенал».

Саме цими днями тривали переговори між УНР і країнами Четверного союзу (Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною та Болгарією). Важливо було, аби на той момент українська столиця перебувала під контролем Центральної Ради й затримка більшовиків під Крутами дозволила це зробити.

9 лютого 1918 року був підписаний Берестейський мирний договір – УНР була визнана як самостійна держава, а її армія отримала підтримку німецької та австро-угорської армій у боротьбі з більшовиками.

Вшанування пам’яті Героїв Крут

Близько 30 юнаків, які потрапили після бою в полон до більшовиків та були страчені, поховали біля Аскольдової Могили. Всі вони – герої Крут, але відомі прізвища лише 19 загиблих. Також Павло Тичина присвятив Героям Крут вірш «Пам'яті тридцяти».

У 2006 році на місці бою під Крутами було встановлено пам’ятник.

Також до Дня пам’яті Героїв Крут проводять тематичні лекції та зустрічі в музеях, історичні уроки в закладах освіти, що висвітлюють хроніку подій січня 1918 року та подвигу Героїв Крут.