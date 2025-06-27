Депутати просять ввести в освітні програми підготовку молоді до створення міцної сім’ї

Івано-Франківська міська рада звернулася до президента, ВРУ і Кабміну з закликом внести зміни до Конституції, щоб заборонити аборти в Україні. За звернення проголосували 23 із 30 депутатів, присутніх на сесії 27 червня, передає «Галка».

Як йдеться у документі, франківські депутати пропонують керівництву держави внести зміни до статей 3 та 27 Конституції України, додавши у них фразу «від зачаття до природної смерті». Наприклад, ст.3 КУ, за задумом обранців, повинна звучати так: «Кожна людина має невід’ємне право на життя з моменту зачаття до природньої смерті».

Проти звернення, яке розробили на прохання громадських і релігійних організацій Івано-Франківської ОТГ, виступили депутати «Європейської Солідарності» Надія Когутяк та Юрій Лозяк, зазначивши, що заборона абортів не зменшує їх кількості, а лише переводить їх у тінь. Натомість легальний доступ до медичних послуг рятує життя і дозволяє жінкам зберігати репродуктивне здоров’я.

Після дискусій за звернення проголосували 23 із 30 присутніх депутатів. Окрім заборони абортів, вони попросили відновити Міністерство у справах сім’ї, ввести в освітні програми підготовку молоді до створення міцної сім’ї, запровадити виплати – 100 тис. грн за першу дитину, 200 тис. грн – за другу, 300 тис. грн – за третю і наступних та надати безкоштовне житло родинам з п’ятьма і більше дітьми.

Нагадаємо, аборти в Україні є законними з часів незалежності. Вони проводяться за запитом протягом перших 12 тижнів вагітності, а між 12 і 28 тижнями застосовуються з медичних, соціальних та особистих підстав зі згоди комісії лікарів.