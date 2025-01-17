За невиконання рішення суду, 31 депутата зобов’язали сплатити по 3,9 тис. грн штрафу

У п’ятницю, 17 лютого, на позачерговому засіданні сесії Івано-Франківської міської ради за третім разом таки проголосували за відведення земельної ділянки підприємцю Миколі Юрчишину. Сталося це після ухвали суду, який перед цим оштрафував 31 депутата за невиконання свого рішення.

Миколі Юрчишину, який займається ремонтом автомобілів, відмовили у виділенні земельної ділянки, площею 0,3 га на вул. Незалежності в Івано-Франківську у листопаді 2021 року. Підприємець подав до суду, який у лютому 2022 року визнав рішення франківських депутатів протиправним і зобов’язав їх надати Миколі Юрчишину дозвіл на відведення землі для будівництва.

Йдеться про ділянку на жвавому перехресті вулиць Незалежності і Микитинецької, за 200 метрів від ріки Бистриця Надвірнянська.

Рішення повторно винесли на сесію Івано-Франківської міської ради 14 листопада 2024 року і воно знову не було прийнято. За проголосував один депутат, проти – 17, не голосували 14 обранців.

«Оглянувши та проаналізувавши відеозапис сесії від 14.11.2024 року, судом встановлено, що депутат Сергій Палійчук звернувся до колег з проханням не підтримувати голосування даного питання, безпідставно вказуючи на незаконність рішення суду. А після звукового сигналу про початок голосування, ймовірно, секретар Івано-Франківської міської ради у ствердній формі закликав присутніх депутатів голосувати проти прийняття даного рішення», – йдеться в ухвалі Івано-Франківського окружного адмінсуду, оприлюдненій 8 січня 2024 року

За невиконання рішення суду, 31 депутата зобов’язали сплатити по 3,9 тис. грн штрафу, а Івано-Франківську міську раду знову розглянути питання про виділення землі Миколі Юрчишину.

17 січня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків скликав позачергову сесію для повторного розгляду цього питання і депутати дозволили Миколі Юрчишину розробити проєкт землеустрою для відведення земельної ділянки на вулиці Незалежності.