Депутати Львівської міської ради на пленарному засіданні у середу, 2 квітня, не підтримали ухвали про позики для міського бюджету на суму 1,318 млн грн. Кредитні гроші мали скерувати на капітальні реконструкції та нові інфраструктурні будівництва, зокрема на будівництво крематорію на Голосківському цвинтарі.

Депутати розглядали дві ухвали про позики – 650,568 млн грн від «Укргазбанку» та 668,031 млн грн від «Ощадбанку», обидві з терміном погашення до 5 років. Раніше ці кредити для Львова погодило міністерство фінансів. Перелік об’єктів, на які мали скерувати позикові кошти, депутати ЛМР узгодили торік на сесії. Це, зокрема, будівництво крематорію на Голосківському цвинтарі, продовження рекультивації Грибовицького полігону, часткову реконструкцію вулиць Личаківської, Тараса Шевченка, Старознесенської та інші об’єкти.

Питання про позики викликало запеклі суперечки між депутатами різних фракцій, міським головою та посадовцями ЛМР.

У підсумку питання про позики не набрало потрібної (2/3 від чинного складу) кількості голосів депутатів. Так, за кредит від «Ощадбанку» проголосували лише 39 обранців із мінімально потрібних 48. За отримання позики від «Укргазбанку» проголосували лише 38 депутатів. У підсумку обидва питання були відхилені.

За кредити голосували представники «Європейської солідарності», «Самопомочі», «Свободи» та сам міський голова Андрій Садовий, проти або утрималися – депутати від «Варти» та «Голосу» (з-поміж останніх «за» проголосував лише один депутат Тарас Репицький). Водночас чимало депутатів з різних фракцій були відсутні на пленарному засіданні.

Із поіменним голосування щодо отримання позики від «Укргазбанку» можна ознайомитися за посиланням, від «Ощадбанку» – за цим посиланням.

До слова, наприкінці 2024 року Львів достроково погасив кредити від «Укргазбанку» та «Укрексимбанку» на суму 210 млн грн.