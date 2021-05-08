Поєдинок завершився з рахунком 5:3 на користь депутатів

Депутати Львівської обласної ради 8 травня зіграли товариський матч проти чиновників Львівської облдержадміністрації. Як повідомила прес-служба ЛОР у Facebook, поєдинок завершився з рахунком 5:3 на користь депутатів.

За команду облради зіграли депутати від Української Галицької партії Віталій Андрейко та Юрій Фольварочний, представники «Слуги народу» Юрій Доскіч та Роман Фединяк, депутати від «Європейської солідарності» Андрій Дума, Григорій Козловський, Святослав Стефанків та Олег Фенчин, а також депутат від «Голосу» Захар Миляник, від «Батьківщини» – Степан Пилип, та від партії «За майбутнє» – Тарас Подвірний.

З боку ЛОДА в матчі взяли участь перший заступник голови ЛОДА Андрій Годик, директор департаменту економічної політики Степан Куйбіда, заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Максим Василишин, заступник директора департаменту комунікацій та внутрішньої політики Юрій Горун, завідувач сектору з питань цифрової трансформації управління регіонального розвитку департаменту економічної політики ЛОДА Максим Столярчук, заступник начальника управління молоді та спорту Андрій Тур, головний спеціаліст управління Роман Селіверстов та спеціаліст Олег Кисіль.

Матч відбувся у Винниках на тренувальному полі футбольного клубу «Рух», що належить депутату ЛОР від «Європейської солідарності», львівському бізнесмену Григорію Козловському.