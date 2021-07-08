Тролейбуси зможуть їздити як за допомогою контактної мережі, так і без неї

Під час засідання сесії 8 липня депутати Львівської міськради не підтримали надання місцевої гарантії для отримання ЛКП «Львівелектротранс»32 млн євро кредиту від Міжнародної фінансової корпорації (IFC). Ці гроші підприємство мало витратити на закупівлю 100 тролейбусів з автономним ходом та розширення контактної мережі міста.

Так, депутати мали погодити надання гарантії IFC про те, що ЛКП «Львівелектротранс» виконає усі умови угоди про надання кредиту. Зокрема, за отримані кошти планували закупити до 100 тролейбусів з автономним рухом, реконструювати та розширити тролейбусну мережу міста.

Загальна сума кредиту, який мало отримати ЛКП «Львівелектротранс», становить 32 млн євро, які підприємству надавали б двома траншами – один у гривнях, другий у євро. Таким чином, середня відсоткова ставка мала становити 10,8% річних. Кредит «Львівелектротранс» мав віддавати протягом 10 років.

Під час обговорення цього питання у депутатів були зауваження щодо умов кредиту. Спочатку міський голова Андрій Садовий поставив на голосування питання про перенесення цього питання, але депутати його не підтримали. Після цього на голосування поставили питання про підтримку кредиту, для його ухвалення було необхідно 2/2 голосів, однак за проголосувало лише 42 депутати.

«За» проголосувала фракція «Європейської солідарності» (25), «Самопомочі» (14) та один депутат із фракції «Голос» із 6 присутніх. Також двоє позафракційних підтримали це питання. Фракції «Варти» та «Свободи» не голосували у повному складі. Поіменне голосування за погодження кредиту на закупівлю тролейбусів з автономним ходом можна переглянути тут​.

Тролейбуси з автономним рухом, за попередніми розрахунками, зможуть проходити на акумуляторах до 15 км. Таким чином маршрут тролейбусів зміг би проходити там, де немає контактної мережі. Управління транспорту ЛМР передбачило декілька напрямків, де ці тролейбуси могли б їздити без підключення до контактної мережі. Зокрема, це Галицьке перехрестя, вул. Пасічна, район ТРЦ King Kross Leopolis та центр міста.

Нагадаємо, що Львівська мерія разом з приватними перевізниками також планують закупити у лізинг 250 електробусів.