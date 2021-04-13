«Львівський обласний Пластовий центр» отримуватиме фінансування з обласного бюджету

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 13 квітня, прийняла рішення про створення нового комунального закладу «Львівський обласний Пластовий центр». Рішення підтримали 53 обранці.

Своїм рішенням депутати доручили управлінню майном спільної власності Львівської облради розробити і затвердити статут комунального закладу «Львівський обласний Пластовий центр» та призначити виконувача обов’язків керівника.

На посаду керівника нового комунального закладу планують провести конкурс.

За задумом, комунальний заклад Львівської облради «Львівський обласний Пластовий центр» має проводити пластові табори, навчальні семінари, вишколи, тренінги, виїзні презентації для дітей, учнівської та студентської молоді Львівщини.

Цього року вперше Львівська облрада затвердила програму підтримки розвитку «Пласту» у Львівській області з фінансуванням 1,3 млн грн. Програма передбачає створення комунальної установи та організацію пластових осередків у семи районах Львівщини.