Депутатка з Рівненщини видобуватиме з озера біля Львова глину для цегельного заводу
Озеро Глибоке називають також «гудронним» через накопичені на березі небезпечні відходи
Державна служба геології та надр України продала за 1,3 млн грн спеціальний дозвіл на видобуток глини на березі озера Глибоке поблизу села Малехів Стрийського району. Відповідний аукціон відбувся у понеділок, 17 квітня. Переможцем аукціону стало ТзОВ «Дністер транс», засноване 5 місяців тому в Новому Роздолі. Його керівницею є депутатка Рівненської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Ярослава Острожчук.
Початкова ціна спецдозволу терміном на 20 років становила 1 млн 92 тис. грн. участь в аукціоні взяли два підприємства – «Дністер транс» і київське «Окс Рітейл», що запропонувало на 150 тис. грн менше за переможця аукціону.
Керівницею ТзОВ «Дністер транс» є депутатка Рівненської облради Ярослава Острожчук, яка також керує торговим домом «Євротон», зареєстрованому у Луцьку (звідки походить жінка), що продає цеглу, виготовлену на заводі «Роздільська цегла» у Львівській області.
ТзОВ «Роздільська цегла» наприкінці грудня 2018 року купило на аукціоні Фонду держмайна «Новороздільське гірничо-хімічне підприємство «Сірка», територія якого межує із ділянкою №2 Роздільського родовища, де буде вестися видобуток глини. «Сірка» також займається переважно видобутком піску і глини. Поряд розташований і Новороздільський індустріальний парк.
Фонд держмайна України виставив на продаж підприємство «Сірка» у 2018 році. Початкова ціна лоту становила 178 млн грн, але з першого разу покупців не знайшлося, а на наступному аукціоні ціна впала до 15,5 млн грн.
Озеро Глибоке називають також «гудронним», адже на його березі ще з початку 2000-х років і досі зберігаються небезпечні промислові відходи – гудрони. Озеро Глибоке є частиною рекреаційної зони річки Дністер, яка входить у десятку найбільших рік Європи. Басейни Дністра знаходяться в Україні та Молдові, прирічковими країнами є також Польща та Румунія.
Окрім того, попередня – до приватизації – діяльність «Сірки» призвела до ерозії грунту на території промислової зони Нового роздолу. Львівська обласна влада упродовж кількох років виділяла гроші на рекультивацію полігону «Сірки».
Забрудненими також є і сусідні озера: Середнє, Чисте і Мисливське, проте мешканці не перестають використовувати їх для відпочинку у літній сезон.