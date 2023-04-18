Озеро розташоване в промисловій зоні

Державна служба геології та надр України продала за 1,3 млн грн спеціальний дозвіл на видобуток глини на березі озера Глибоке поблизу села Малехів Стрийського району. Відповідний аукціон відбувся у понеділок, 17 квітня. Переможцем аукціону стало ТзОВ «Дністер транс», засноване 5 місяців тому в Новому Роздолі. Його керівницею є депутатка Рівненської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Ярослава Острожчук.

Початкова ціна спецдозволу терміном на 20 років становила 1 млн 92 тис. грн. участь в аукціоні взяли два підприємства – «Дністер транс» і київське «Окс Рітейл», що запропонувало на 150 тис. грн менше за переможця аукціону.

Керівницею ТзОВ «Дністер транс» є депутатка Рівненської облради Ярослава Острожчук, яка також керує торговим домом «Євротон», зареєстрованому у Луцьку (звідки походить жінка), що продає цеглу, виготовлену на заводі «Роздільська цегла» у Львівській області.

ТзОВ «Роздільська цегла» наприкінці грудня 2018 року купило на аукціоні Фонду держмайна «Новороздільське гірничо-хімічне підприємство «Сірка», територія якого межує із ділянкою №2 Роздільського родовища, де буде вестися видобуток глини. «Сірка» також займається переважно видобутком піску і глини. Поряд розташований і Новороздільський індустріальний парк.

Фонд держмайна України виставив на продаж підприємство «Сірка» у 2018 році. Початкова ціна лоту становила 178 млн грн, але з першого разу покупців не знайшлося, а на наступному аукціоні ціна впала до 15,5 млн грн.

Озеро Глибоке називають також «гудронним», адже на його березі ще з початку 2000-х років і досі зберігаються небезпечні промислові відходи – гудрони. Озеро Глибоке є частиною рекреаційної зони річки Дністер, яка входить у десятку найбільших рік Європи. Басейни Дністра знаходяться в Україні та Молдові, прирічковими країнами є також Польща та Румунія.

Окрім того, попередня – до приватизації – діяльність «Сірки» призвела до ерозії грунту на території промислової зони Нового роздолу. Львівська обласна влада упродовж кількох років виділяла гроші на рекультивацію полігону «Сірки».

Забрудненими також є і сусідні озера: Середнє, Чисте і Мисливське, проте мешканці не перестають використовувати їх для відпочинку у літній сезон.