Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що реєстр отримувачів допомоги перевіряли вже після нарахування виплат

Серед українців, які отримали одноразову допомогу у 6500 грн в рамках програми «єПідтримка», понад 25 тисяч осіб отримали її помилково – вони були працівниками бюджетних установ і не мали права на виплати, заявив 2 серпня в інтерв'ю УНІАН міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, Мінфін провів верифікацію Реєстру отримувачів допомоги в рамках програми «єПідтримка» за період з 7 по 31 березня 2022 року. У реєстрі міститься інформація щодо майже 4,8 млн отримувачів такої допомоги, які отримали по 6500 грн через втрату роботи.

«Було виявлено 25 тисяч 524 особи, які є працівниками бюджетних установ і не мали права на отримання відповідної допомоги», – розповів він в інтерв’ю УНІАН. Таким чином, помилково було виплачено допомогу в сумі 166 млн грн.

За його словами, станом на 11 липня на небюджетний рахунок Мінекономіки вже повернуто близько 12 млн грн. З них майже 9 млн грн повернули фізичні особи за результатами вжитих заходів, а ще 3 млн грн – банки у вигляді невикористаної допомоги.

Як зазначає «Економічна правда», 7 липня Кабінет міністрів закінчив всі виплати у 6500 грн в рамках програми єПідтримка, яку запустили у березні – усього виплачено майже 31 млрд грн.