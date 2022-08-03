Уряд помилково витратив 166 млн грн на виплати за програмою «єПідтримка»
Понад 25 тис. українців отримали по 6500 грн, хоч не мали права на такі виплати
Серед українців, які отримали одноразову допомогу у 6500 грн в рамках програми «єПідтримка», понад 25 тисяч осіб отримали її помилково – вони були працівниками бюджетних установ і не мали права на виплати, заявив 2 серпня в інтерв'ю УНІАН міністр фінансів Сергій Марченко.
За його словами, Мінфін провів верифікацію Реєстру отримувачів допомоги в рамках програми «єПідтримка» за період з 7 по 31 березня 2022 року. У реєстрі міститься інформація щодо майже 4,8 млн отримувачів такої допомоги, які отримали по 6500 грн через втрату роботи.
«Було виявлено 25 тисяч 524 особи, які є працівниками бюджетних установ і не мали права на отримання відповідної допомоги», – розповів він в інтерв’ю УНІАН. Таким чином, помилково було виплачено допомогу в сумі 166 млн грн.
За його словами, станом на 11 липня на небюджетний рахунок Мінекономіки вже повернуто близько 12 млн грн. З них майже 9 млн грн повернули фізичні особи за результатами вжитих заходів, а ще 3 млн грн – банки у вигляді невикористаної допомоги.
Як зазначає «Економічна правда», 7 липня Кабінет міністрів закінчив всі виплати у 6500 грн в рамках програми єПідтримка, яку запустили у березні – усього виплачено майже 31 млрд грн.
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