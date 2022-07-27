Останнім часом у різних містах України з’явилися величезні черги перед відділеннями банків. Хто всі ці люди? В основному, це пенсіонери, які хочуть зареєструватися для отримання міжнародної допомоги від ООН та «Червоного Хреста». Податись на ці виплати можуть тепер не лише переселенці, але й інші незахищені верстви населення, тому і виник такий ажіотаж. Втім насправді стояти у чергах під банком для оформлення міжнародної допомоги не обов’язково, існує простіший метод.

ZAXID.NET пояснює, як зрозуміти, чи підпадаєте ви під критерії для допомоги і як зареєструватись на виплати, не виходячи з дому.

Хто саме може отримати міжнародну допомогу і про які суми йдеться?

Для міжнародних організацій пріоритетними є незахищені верстви населення: люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі мати або батько, багатодітні сім’ї, малозабезпечені сім’ї. При цьому податись на отримання допомоги можуть як і внутрішні переселенці, так і інші жителі України. Мінсоцполітики, своєю чергою, проводить верифікацію даних всіх заявників, а остаточне рішення щодо виплат таким людям приймають міжнародні організації.

То всі пенсіонери можуть отримати допомогу?

Не зовсім так. Теоретично подати заявку на отримання виплат може будь-хто. Але Мінсоцполітики наголошує, що запити від міжнародних організацій, як правило, мають декілька критеріїв. Наприклад, це пенсіонер-переселенець або пенсіонер з інвалідністю, малозабезпечений пенсіонер (з пенсією менше ніж 3000 грн) тощо.

А які організації надають допомогу і яка сума?

На платформі «єДопомога» є вся необхідна інформація щодо організацій, які надають допомогу. Якщо коротко, то українці можуть отримати допомогу від фонду ЮНІСЕФ за таких умов:

багатодітні родини, які мають 3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла 2 років;

які мають 2 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитину з інвалідністю.

Сума – 2220 грн на кожного члена сім‘ї (не більше 5 осіб), максимально 33,3 тис. грн.

Від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців:

внутрішньо переміщені особи (пріоритет – ВПО з-поміж осіб, які одержують пенсію до 3000 грн)

Сума – 2220 грн на кожного члена сім’ї протягом трьох місяців.

Від Всесвітньої продовольчої програми ООН:

внутрішньо переміщені особи.

Сума – 2220 грн на кожного члена сім’ї протягом трьох місяців.

Від Товариства Червоного Хреста України:

малозабезпечені сім’ї, у тому числі з-поміж ВПО (але не обов’язково).

Сума – 2500 грн (одноразово).

Від Міжнародної організації з міграції:

особи з інвалідністю

Сума – 2220 грн протягом трьох місяців

Від Red Rose CDS Limited:

внутрішньо переміщені особи пенсіонери та/або особи з інвалідністю

Сума – 2220 грн на кожного члена сім’ї протягом трьох місяців.

Як подати заявку на цю допомогу?

Міністерство соціальної політики створило платформу «єДопомога» для того, щоб українцям було зручно зареєструватись на виплату допомоги, у тому числі міжнародної. Так, необхідно зайти на платформу єДопомога, обрати напрям «Виплати від міжнародних організацій» і далі заповнити заявку.

У заявці треба ввести номер телефону, IBAN, ІПН (РНОКПП) та паспортні дані. При цьому IBAN не є обов’язковою умовою для виплати, адже деякими меморандумами передбачена можливість отримання грошового переказу. Важливо також те, що тільки один з батьків може подати інформацію про дітей у своїй заяві.

Заповнення цієї заявки займає декілька хвилин, це нескладно. Після заповнення анкети не потрібно нікуди дзвонити чи йти, Мінсоцполітики обробить вашу інформацію і передасть її міжнародній організації, під програму якої ви підпадаєте. Статус своєї заявки можна час від часу оновлювати на платформі «ЄДопомога».

Як отримати виплати?

Кожна міжнародна програма має свої умови отримання виплат. Наприклад, ООН надішле вам у смс-повідомленні код банківського переказу від Western Union (MTCN-код) для отримання готівки. Якщо ви є клієнтами «Приватбанку», «Ощадбанку» або «А-банку», ви зможете здійснити онлайн-переказ на свій банківський рахунок.

«Червоний Хрест» здійснює виплати через «Приватбанк». Але якщо у вас немає картки цього банку, то бігти у чергу, щоб її зробити немає змісту – ви можете оформити Digital-картку онлайн, ось відео-інструкція.

Якщо вам потрібна будь-яка допомога чи виникають додаткові питання, то можна звернутись на гарячу лінію Мінсоцполітики за номером 15-39.