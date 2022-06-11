Переселенці, які проживають у Сокалі і Червонограді, отримуватимуть по 75 доларів США впродовж трьох місяців

Тисяча переселенців, які проживають у Сокальській та Червоноградській громадах на Львівщині, отримають фінансову допомогу від криптовалютної біржі Binance. Для допомогти тисячі переселенців витратять 1,2 млн доларів США. Про це в суботу, 11 червня, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Виплати надійдуть у межах Binance Refugee Card, ініціативи криптобіржі Binance на підтримку найбільш незахищених категорій людей, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Допомогу виплачуватимуть у розмірі 75 доларів США на місяць упродовж трьох місяців. Йдеться, зокрема, про допомогу жінкам-переселенкам, матерям неповнолітніх дітей, жінкам із багатодітних родин, людям з інвалідністю та похилого віку.

Загалом допомога переселенцям, що проживають у Червоноградській та Сокальській громадах, виплатять 1,2 млн доларів США. Допомогу нараховуватимуть на криптогаманець. Після реєстрації її потрібно вивести на банківську картку. Ці фінансові операції переселенцям допоможуть здійснити волонтери благодійної ініціативи «Паляниця».

Нагадаємо, що раніше криптобіржа почала виплачувати фінансову допомогу для 5 тисяч переселенців, що живуть у Львові.