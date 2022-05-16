Допомога надійде у криптовалюті, але її можна буде конвертувати у гроші на картку

Переселенці, які проживають у Львові, отримають фінансову допомогу від благодійників. Львівська обласна адміністрація у співпраці з біржею криптовалют Binance та благодійною ініціативою «Паляниця» надасть фінансову допомогу найбільш незахищеним категоріям, які її потребують.

Для 5 тисяч переселенців виділять 1 мільйон 200 тисяч доларів.

«Допомога у розмірі 75 доларів на місяць, яка нараховуватиметься впродовж трьох місяців, передбачена для жінок з числа ВПО. Насамперед для матерів неповнолітніх дітей та багатодітних, людей з інвалідністю та похилого віку», – повідомив 16 травня голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Фінансову допомогу нараховуватимуть на криптогаманець, звідки її потрібно буде переказати на банківську карту. Ці фінансові операції переселенцям допоможуть здійснити волонтери благодійної ініціативи «Паляниця». Тисяча переселенців уже отримала кошти. Гроші їм надійшли впродовж тижня від дня реєстрації.

За словами керівника області, Львівська область стала першою в Україні, де реалізовують такий проект. І допомога 5 тисячам ВПО – це його перший етап.

Додамо, що від початку війни Binance Charity Foundation зібрала понад 10 млн доларів для допомоги українцям, а «Паляниця» – понад 2 млн доларів.