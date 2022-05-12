Діти зможуть під'єднуватись до онлайн-уроків школи

До Львова переїхали вихованці чотирьох дитячих будинків сімейного типу з Лисичанська Луганської області. 40 дітей та семеро їхніх вихователів проживають у молодіжному центрі Святого Івана Боско у Личаківському районі Львова. Для того, щоб діти могли безперешкодно закінчити навчальний рік, який для всіх українців триває у дистанційному режимі, переселенцям подарували ноутбуки.

Благодійна організація «СОС Дитячі Містечка Україна» подарувала дітям-сиротам 34 нові ноутбуки.

«Ми розуміємо, що у вразливих категорій людей немає можливості самостійно придбати дорогу техніку, яка так необхідна для навчання у діджитальному суспільстві. Тому ми подарували дітям-сиротам, які дійсно хочуть отримувати нові знання, ноутбуки. Віримо, що так ми зробили маленький, але важливий крок для нашого успішного майбутнього», – наголосила програмна директорка СОС Дитячі Містечка Україна Дар’я Касьянова.

Благодійну організацію «СОС Дитячі Містечка Україна» створили у 2003 році. Вона працює відповідно до конвенції ООН про права дитини, допомагає сиротам, підтримує сімейні форми виховання дітей, позбавлених батьківського піклування.