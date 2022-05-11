Через війну Росії в Україні мільйони дітей стали біженцями

У середу, 11 травня, у Львові відбулась акція із гігантською лялькою Амаль, що символізує дітей-біженців. Творіння британських режисерів і продюсерів у Львові покликане привернути увагу світової спільноти до війни Росії в Україні та її наслідків, коли мільйони дітей вимушено покинули свої домівки.

Як розповіли у прес-службі ЛМР, міський голова Львова Андрій Садовий подарував 3,5-метровій ляльці Амаль прапор України. Із синьо-жовтим стягом вона у супроводі дітей та дорослих пройшла алеєю від Оперного театру до пам’ятника Шевченку. Тут її піснею «Ой, у лузі червона калина» привітала хорова капела «Дударик».

«Візит Амаль привертає увагу всього світу і допомагає Україні залишатися на перших шпальтах. Кожна стаття, публічність, соціальна подія допомагає українцям, тому ми дякуємо за таку важливу акцію в нашому місті», – сказав Андрій Садовий.

Фото Романа Каймана/ЛМР

3,5-метрова лялька Амаль символізує 10-річну дівчинку-мігрантку із Сирії, яка минулого року пройшла 8 тис км від кордону Сирії до Манчестера у Великобританії у пошуках своєї матері. Це перша появи ляльки після подорожі у 2021 році.

За словами організаторів, Амаль є втіленням мільйонів дітей, які втратили дім і були розлучені зі своїми родинами. Її мрія – відшукати найріднішу людину, знову піти до школи та почати нове щасливе життя, що у неї вкрала війна. Лялька стала символом усіх дітей-біженців у світі із гаслом «Не забувайте про нас».

Над створенням ляльки працювала команда продюсерів та режисерів, зокрема Девід Лан (сценарист у Королівському дворі та художній керівник Young Vic), Трейсі Сіворд (фільми «Два папи», «Королева», «Зоряні війни») і Стівен Долдрі для The Walk Productions спільно з Handspring Puppet Company під керівництвом художнього керівника Аміра Нізара Зуабі.

У Львові Амаль також відвідала містечко переселенців у Стрийському парку та зустрілася із сім'ями вимушено переміщених українців, які тимчасово проживають у модульних будиночках.