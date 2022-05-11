Олег Веремієнко виставив на благодійний аукціон медаль переможця Чемпіонату світу U-20 з футболу

23-річний випускник Львівського фахового коледжу спорту, захисник футбольного клубу «Рух» Олег Веремієнко передав на благодійний аукціон медаль переможця молодіжного Чемпіонату світу U-20 з футболу. Цю перемогу зі збірною командою України він виборов у 2019 році.

Як повідомили у Львівській ОВА, стартова ціна медалі – 1000 доларів. Аукціон триватиме до 13 травня. Усі виручені кошти підуть на рахунок «Фонду допомоги Україні «Рух у майбутнє». Ця благодійна організація допомагає українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Раніше золоту медаль з цього ж чемпіонату світу продав ще один випускник Львівського фахового коледжу спорту Данило Сікан. Її придбали за 32 тис. доларів США.

Нагадаємо, у 2019 року збірна України U20 виграла найбільший трофей у своїй віковій категорії. Українські футболісти перемогли у фіналі чемпіонату світу в Польщі та здобули звання найсильніших у світі.

Олімпійську медаль продав також львівський каратист Станіслав Горуна. Її купив житель Японії за 20,5 тис. доларів США. Згодом покупець заявив, що після війни чекає Станіслава Горуну в гості, аби повернути йому заслужену нагороду.