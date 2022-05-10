Міський голова Львова Андрій Садовий дистанційно взяв участь у бізнес-форумі ЄБРР у Марокко «Відповідь на виклики у турбулентному світі». Він розповів про українців, які внаслідок нападу Росії отримують важкі каліцтва та потребують високоякісної медичної допомоги та реабілітації, а також презентував проект майбутнього реабілітаційного центру у Львові, повідомляє прес-служба ЛМР.

«Більше двох мільйонів тимчасово переміщених осіб перейшло через Львів за ці 76 днів російської агресії. Понад 200 тисяч – зараз живуть у Львові. Ми перебудували під це 500 муніципальних установ – школи, театри, бібліотека, спортивні зали, відкрили вже два модульних містечка і на черзі ще два. Загалом у Львові ми прийняли вже більше 1000 поранених жінок, дітей та старших осіб», – зазначив Андрій Садовий.

Він розповів про родину, в якій жінка втратила ногу під час обстрілу вокзалу в Краматорську, а її малолітня дочка – обидві, і зазначив, що таких постраждалих лише у Львові є сотні, і після війни десятки тисяч українців потребуватимуть протезування та різних типів реабілітації.

«Моя головна мета – разом із Міністерством охорони здоров’я вибудувати у Львові потужний реабілітаційний центр. Щоб допомогти українцям отримати право продовжувати жити повноцінним життям. Нам потрібно подбати, де вони будуть жити, лікуватись, працювати», – додав мер Львова.

Форум у Марокко – перший за три роки особистий форум ЄБРР. Триватиме від з 10 по 12 травня. Головна тема – війна проти України і як ЄБРР може найкраще підтримати Україну та інші країни, які мають справу з напливом мільйонів біженців.

Зазначимо, що раніше Андрій Садовий презентував проект побудови у Львові масштабного реабілітаційного центру для постраждалих внаслідок війни під час Міжнародної конференції мерів Act Now у Штутгарті.