Реабілітаційний центр належатиме до Першого територіального медичного обʼєднання Львова

У Львові планують збудувати реабілітаційний центр для важкопоранених у війні українців. Міський голова Львова Андрій Садовий закликав Європарламент допомогти з фінансуванням будівництва центру.

Як інформує прес-служба Львівської міськради, у четвер, 21 квітня, мер Львова зустрівся з депутатами Європарламенту групи Renew Europe та розповів про міську ініціативу будівництва реабілітаційного центру для важкопоранених у війні українців. Мер запропонував депутатам долучитись до будівництва центру фінансово.

«Ми у Львові вибудовуємо національний центр для тих, хто зазнав важких поранень, і нам потрібна підтримка Євросоюзу. Тому що кожного дня – це десятки людей, десятки поранених цивільних та військових», – сказав Андрій Садовий.

За словами депутата Європарламенту Гі Верхофстадт, ЄС повинен і надалі надавати фінансову, політичну та військову допомогу Україні. Він додав, що кожен із представників Європарламенту тисне на уряд своєї держави, аби прискорити вступ України до ЄС та посилити санкції проти РФ.

Наразі у міськраді не повідомляють, де саме збудують центр та скільки коштуватиме будівництво. Однак, як видно з оприлюдненої візуалізації проекту, будівля матиме 5 поверхів та складатиметься з кількох корпусів. Реабілітаційний центр належатиме до Першого територіального медичного обʼєднання Львова.