Міський голова Львова Андрій Садовий під час Міжнародної конференції мерів Act Now у Штутгарті презентував проект побудови у Львові масштабного реабілітаційного центру для постраждалих внаслідок війни, інформує прес-служба мерії у неділю, 8 травня.

«Щотижня Росія ракетними ударами знищує українські міста та вбиває цивільних людей. Зараз Львів – це величезний хаб, що прийняв у себе понад 200 тисяч українців, які втікають від війни. Ми очікуємо, що 150 тисяч з них після війни повернуться до себе в рідні міста, але близько 50 тисяч переселенців можуть залишитись у Львові після війни. І ми вже зараз мусимо думати про майбутнє, про цих наших нових мешканців, як забезпечити їх житлом. За попередніми підрахунками, потрібно близько 1 млн м² житла. Також мусимо думати про житло, яке буде мати шелтери не у підвальних приміщеннях, адже людям з інвалідністю важко спускатись в укриття. Тут розглядаємо такі проекти будинків, такі технології, які застосовують в Ізраїлі», – зауважив мер Львова.

Також Андрій Садовий розповів, що вже зараз Львів робить все можливе для покращення умов перебування переселенців і облаштовує для них тимчасове житло, будуючи модульні містечка, і будує будиночки для вагітних жінок, які виїхали з місць активних бойових дій до нашого міста.

«Внаслідок війни в Україні тисячі людей потребують допомоги. Щодня до Львова доправляють десятки поранених внаслідок російських обстрілів. І ці люди, які отримали мінно-вибухові травми, потребують невідкладної високотехнологічної медичної допомоги та реабілітації. Нам потрібно збудувати тут, у Львові, один із найбільших центрів реабілітації у Європі, де щороку близько 30 тисяч поранених зможуть отримувати комплексну допомогу. Це і фізична, і психологічна реабілітація. І ми шукаємо підтримки для реалізації такого масштабного проекту», – наголосив мер Львова.

Міжнародна конференція мерів Act Now, яка сьогодні стартувала у Штутгарті, триватиме до 10 травня. Перша частина цього заходу мала назву «Mayors for Mayors: We stand with Ukraine».