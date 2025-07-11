Старшого слідчого в особливо важливих справах управління Служби безпеки України в Чернівецькій області звільнили, а згодом судили за розголошення державної таємниці. Правоохоронця Олександра Фраціяна суд визнав винним і призначив два роки ув’язнення, а потім замінив реальний термін на 1,5 року умовного. У суді експрацівник СБУ своєї провини не визнав.

Під час досудового розслідування з’ясували, що в 2022-2023 роках обвинувачений був старшим слідчої групи, яка розслідувала кримінальне провадження проти директора товариства з додатковою відповідальністю «Завод Кварц». Посадових осіб підозрювали в тому, що вони, імовірно, продавали в Росію товари, які виробляв завод.

У результаті негласних слідчих дій працівники СБУ зафіксували розмову між директором і власником заводу, який є громадянином РФ, щодо розподілу статутного капіталу підприємства, включення та виключення осіб до наглядової ради, розподілу дивідендів між учасниками. Після цього обвинувачений вирішив зустрітися з директором товариства.

«15 квітня 2023 року обвинувачений під час зустрічі з директором заводу у кав’ярні розповів останньому про факт проведення негласних слідчих розшукових дій у кримінальному провадженні. А саме додав: “Є вже доказова інформація, записана на аудіо” та зазначив, що має у своєму розпорядженні аудіофайл», – йдеться у вироку Шевченківського районного суду Чернівців від 8 липня.

Через годину двоє чоловіків вийшли з кавʼярні. Біля машини представник підприємства дав співробітнику СБУ пасхальний кошик і спортивну сумку. Початково розслідувалася версія передачі неправомірної вигоди за розголошення даних досудового розслідування, але згодом корупційний епізод закрили через відсутність складу злочину. Після цього слідчого СБУ звільнили з роботи.

У суді обвинувачений Олександра Фраціяна розповів, що не визнає себе винним. За його словами, у березні 2023 року колеги по роботі нібито встановили програмне забезпечення для моніторингу його телефону. А керівник заводу «Кварц» хотів запропонувати йому роботу, тому вони зустрічались і обговорювали це та інші питання.

Підсудний наполягав, що не повідомляв будь-кому про проведення негласних слідчих дій у цій справі. Він додав, що протокол зняття інформації з електронних комунікаційних мереж був розсекречений за два місяці до зустрічі з директором заводу. Тому він вважає, що не розголошував державну таємницю.

На суді також розглянули висновок державного експерта з питань таємниць, згідно з яким інформація про факт проведення негласних слідчих дій із листопада 2022 року по травень 2023 року мала ступінь секретності «Таємно». Суд визнав обвинуваченого винним. Колишнього правоохоронця засудили до двох років позбавлення волі зі звільненням від відбуття покарання з іспитовим терміном 1,5 року. На вирок можна подати апеляцію.