Військовому загрожує до 12 років позбавлення волі

На Чернігівщині правоохоронці викрили заступника командира однієї з військових частин, який завдав 25 млн грн збитків державі під час закупівлі деревини для війська. Підполковник проігнорував вигідніші пропозиції, а також сфальсифікував відстань доставки, що призвело до суттєвих збитків, повідомили у пресслужбі ДБР та Офісу генпрокурора у п’ятницю, 11 липня.

За даними слідства, у 2023 році заступник командира військової частини на Чернігівщині придбав деревину на 91,6 млн грн у київської приватної компанії. Зазначається, що посадовець проігнорував більш вигідні пропозиції, а також змінив відстань доставки лісоматеріалів.

«Він безпідставно включив в договір умови доставки лісоматеріалів до зони проведення активних бойових дій (виключно передній край оборони), а не до військової частини, що спричинило збитки державному бюджету у вигляді зайво використаних і сплачених бюджетних коштів на загальну суму 25,533 млн гривень», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

У пресслужбі ДБР додали, що триває розслідування того, що посадовець міг отримати хабар за укладання договору саме з київською фірмою.

Підполковнику повідомили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 ККУ (перевищення повноважень військовослужбовцем). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.