Пошкоджений у 2023 році собор в Одесі

Італія надасть понад 30 млн євро на відновлення пошкодженої російськими атаками культурної спадщини. Відповідну грантову угоду уряд країни підписав з українськими представниками 10 липня, повідомили у пресслужбі міністерства культури та стратегічних комунікацій.

Угоду про відновлення пам’яток підписали в італійському Римі у межах Конференції з питань відновлення України (URC2025). Відповідно до домовленостей, Італія надасть Україні 32,5 млн євро безповоротної допомоги на відновлення національних пам’яток, пошкоджених чи зруйнованих внаслідок російських атак в Одесі.

«Програма передбачає фінансування реставрації знакових об’єктів культурної спадщини Одеси, які зазнали пошкоджень унаслідок збройної агресії російської федерації. Серед них — пам’ятки національного значення, що перебувають в управлінні Одеської обласної військової адміністрації та Одеської міської ради», – повідомили у пресслужбі міністерства.

Грант виділять через Італійське агентство з розвитку співробітництва (AICS) у координації з міністерством закордонних справ Італії та українськими міністерствами. Гроші підуть на реставрацію шістьох будівель в Одесі:

Одеський національний художній музей;

Одеський музей Західного і Східного мистецтва;

Одеська обласна філармонія імені Давида Ойстраха;

Одеський літературний музей;

Будинок Зонтага;

Палац Одружень.

Очікується проведення комплексних ремонтних робіт, а також підвищення рівня енергоефективності та безпеки в реставрованих будівлях. Крім того, їх адаптують для потреб маломобільних людей.

Також чиновники домовилися створити Одеський центр управління спадщиною ЮНЕСКО. Він буде покликаний координувати та зберігати спадщину Одеси, внесену до списку ЮНЕСКО.

Нагадаємо, у січні 2023 року центральну частину Одеси внесли до списку спадщини ЮНЕСКО, яка перебуває під загрозою. Вже у липні 2023 року росіяни масовано обстріляли Одесу, зруйнувавши Спасо-Преображенський кафедральний собор та ще 28 пам’яток архітектури.