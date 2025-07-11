Картопля в сирно-часниковому соусі – смачна та ароматна страва, яка чудово гармонує з овочевими гарнірами або салатами, створюючи збалансоване поєднання смаків. Завдяки простим інгредієнтам – сиру, часнику, зелені та вершковому маслу – страва виходить ситною й апетитною. Рецепт від ТСН.

Інгредієнти:

картопля – 9 шт.;

сир твердий – 100 г;

вершкове масло – 100 г;

сметана – 3 ст. л.;

часник – 4 зубчики;

зелень кропу – за смаком;

куркума – ½ ч. л.;

перець чорний мелений – за смаком;

сіль – за смаком;

олія – для змащування.

Спосіб приготування:

Картоплю помийте та очистіть від шкірки, наріжте кружальцями. Сир і часник натріть на дрібній тертці. Кріп дрібно наріжте.

У глибокій мисці змішайте сметану, натертий сир, м’яке вершкове масло, часник, кріп, куркуму, перець і сіль – це буде соус. Добре змішайте соус до однорідної консистенції. Додайте до нарізану картоплю і ретельно перемішайте.

Форму для запікання змастіть олією, викладіть у неї картоплю в соусі та накрийте фольгою.

Запікайте в розігрітій до 180°C духовці 1 годину. Зніміть фольгу і запікайте ще 15 хвилин до появи золотистої скоринки.