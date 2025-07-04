Соте з капусти – це легка овочева страва, приготована шляхом тушкування капусти з додаванням інших овочів, таких як морква, цибуля, помідори або болгарський перець. Зазвичай її готують на сковороді з невеликою кількістю олії, спецій та, за бажанням, томатної пасти. Рецептом ділиться Shuba.

Інгредієнти:

капуста молода – 1 шт.;

1 шт.; олія оливкова – 1 ст. л.;

1 ст. л.; масло вершкове – 1 ст. л.;

1 ст. л.; сіль – 1,5 ч. л.;

1,5 ч. л.; перець чорний мелений – 0,5 ч. л.;

0,5 ч. л.; оцет яблучний – 0,5 ст. л.;

0,5 ст. л.; чебрець, гілочка – 1 шт.

Спосіб приготування:

Розріжте капусту навпіл посередині. Покладіть зрізом донизу на обробну дошку, а потім нашинкуйте якомога тонше. Качан викиньте.

Нагрійте велику сковороду на середньому вогні. Додайте оливкову олію і вершкове масло. Коли масло розтопиться, додайте капусту, сіль і перець.

Тушкуйте капусту 10-15 хвилин, періодично помішуючи, поки капуста не стане м’якою і не підрум’яниться. Не перемішуйте капусту постійно, тоді вона стане більш карамелізованою і смачною.

Зніміть з вогню та додайте яблучний оцет. Спробуйте на смак і додайте ще трохи солі, перцю або оцту, якщо хочете більш яскравих і кислих ноток.

Посипте подрібненим чебрецем. Подавайте соте теплим.

Поради: