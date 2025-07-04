Соте з молодої капусти. Рецепт дня0
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Соте з капусти – це легка овочева страва, приготована шляхом тушкування капусти з додаванням інших овочів, таких як морква, цибуля, помідори або болгарський перець. Зазвичай її готують на сковороді з невеликою кількістю олії, спецій та, за бажанням, томатної пасти. Рецептом ділиться Shuba.
Інгредієнти:
- 1 шт.;
- 1 ст. л.;
- 1 ст. л.;
- 1,5 ч. л.;
- 0,5 ч. л.;
- 0,5 ст. л.;
- 1 шт.
Спосіб приготування:
Розріжте капусту навпіл посередині. Покладіть зрізом донизу на обробну дошку, а потім нашинкуйте якомога тонше. Качан викиньте.
Нагрійте велику сковороду на середньому вогні. Додайте оливкову олію і вершкове масло. Коли масло розтопиться, додайте капусту, сіль і перець.
Тушкуйте капусту 10-15 хвилин, періодично помішуючи, поки капуста не стане м’якою і не підрум’яниться. Не перемішуйте капусту постійно, тоді вона стане більш карамелізованою і смачною.
Зніміть з вогню та додайте яблучний оцет. Спробуйте на смак і додайте ще трохи солі, перцю або оцту, якщо хочете більш яскравих і кислих ноток.
Посипте подрібненим чебрецем. Подавайте соте теплим.
Поради:
не в сезон таке соте можна готувати з білоголової або червоної капусти;
щоб отримати найкращий результат, важливо поєднувати оливкову олію та вершкове масло: оливкова олія витримує нагрів, а вершкове масло забезпечує чудовий вершковий смак;
щоб страва стала пісною або веганською, використовуйте лише олію;
важливо додати до капусти яблучний оцет – він «оживить» соте і надасть йому цікавих ноток.