Патрушев організував викрадення українського зерна

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили про підозру заступнику голови уряду Росії, який організував масове викрадення зерна з тимчасово окупованих регіонів України, Дмітрію Патрушеву. Про це СБУ повідомила у п’ятницю, 11 липня.

Слідчі з’ясували, що з початку повномасштабної війни за координації урядовця росіяни вивезли понад 4 млн т українських зернових культур на загальну суму понад 23 млрд грн. Мова йде про масштабне розгарбування окупантами агропідприємств на тимчасово захоплених територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Згодом сільгосппродукцію ворог реалізовував «тіньовим флотом» до країн Близького Сходу та північної Африки під виглядом російського товару.



В СБУ додають, що Патрушев є сином «сірого кардинала» Кремля Ніколая Патрушева, який протягом чверті століття очолював спочатку ФСБ, а потім раду безпеки Росії і зараз обіймає посаду помічника російського президента Владіміра Путіна. Саме він пролобіював призначення свого сина на посаду міністра сільського господарства Росії і згодом – заступника голови російського уряду.



«Щоб організувати викрадення українського зерна, Дмітрій Патрушев використовував делеговані йому повноваження міністра агрополітики країни-агресора», – зазначають у дописі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за воєнні злочини. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, 25 квітня у Чорному морі заарештували судно, яке незаконно вивозило українське зерно з окупованого Криму.