Українцям важливо зберігати психологічне здоров'я

Благодійний фонд «Запорука» запустив гарячу лінію безкоштовної психологічної підтримки для українців в умовах війни. У команді «Запоруки» працюють 20 кваліфікованих психологів, які мають досвід роботи з кризовими станами і готові цілодобово надавати психологічну підтримку. Про це ZAXID.NET розповіли у БФ «Запорука».

Серед спеціалістів – жінки та чоловіки. Якщо людині комфортніше спілкуватися, наприклад, з чоловіком, то координатор гарячої лінії обов'язково це врахує. Звернутися можна у будь-який час доби і з різноманітними запитами.

«Звернення не мають жодних обмежень – від проблем адаптації в чужій країні, налагодження стосунків із дитиною-підлітком, тривожності, безсоння, апатії, панічних атак до таких, як відчуття безнадійності, смерть близьких, фізичне та психологічне насильство, суїцидальні думки» , – кажуть у «Запоруці».

Щоб отримати консультацію, потрібно:

зателефонувати за номером безкоштовної (з усіх внутрішніх мобільних операторів) гарячої лінії 0 800 4000 23 з будь-якого куточка України в будь-який час доби (номер для дзвінків із-за кордону – +38 050 493 03 07);

залишити координатору запит, про що саме хотіли б поспілкуватися з фахівцем, та зазначити, коли краще з вами зв’язатися;

координатор передає запит команді психологів, враховуючи ваші побажання, і протягом зазначеного часу з вами зв’язується психолог, чия компетенція найбільше відповідає вашій проблемі.

Причини подзвонити:

якщо у вас тривожність;

ви відчуваєте хронічну втому;

у вас є проблеми зі сном;

ви відчуваєте, що більше не справляєтесь;

трапляються панічні атаки;

вам важко адаптуватися до нових умов;

вам складно пережити втрати у вашому житті.

«Психологічна підтримка «Запоруки» допоможе виговоритися та бути почутим, втамувати біль, розділити хвилювання з кимось, відчути підтримку, розібратися з емоціями, отримати професійну консультацію, знати, що тебе зрозуміють, виявити та подолати тривожність, стрес, депресію, не зламатися та вистояти», – зазначають у благодійному фонді.

Сеанси за замовчуванням анонімні та проходять у відеоформаті в найбільш зручних для заявника месенджерах Viber, WhatsApp чи Telegram.