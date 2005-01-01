Держава заборгувала комунальним підприємствам Львова ₴117 млн пільг і субсидій

ЕкономікаРоман Ганкевич, сьогодні, 15:22620

До теми

Держава заборгувала комунальним підприємствам Львова ₴117 млн пільг і субсидій
фото ТСН
Найбільша заборгованість перед теплопостачальними підприємствами

Держава не погасила комунальним підприємствам Львова 117 млн грн пільг і субсидій. Про це інформували у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Як повідомляють, найбільша заборгованість перед теплопостачальними підприємствами – 107 млн грн.

«Станом на сьогодні держава не погасила 9 млн. 51 тис. грн нашим ЛКП, 107,8 млн. грн теплопостачальним підприємствам Львова – це ЛМКП «Львівтеплоенерго» і ЛКП «Залізничнетеплоенерго» та 170 тис. грн ЛМКП «Львівводоканал», - розповіла Ірина Маруняк директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

За її словами, така ситуація негативно впливає на роботу комунальних підприємств. «Якщо, до прикладу, взяти ЛКП, то орієнтовно 50-60% у квартплаті, яку нараховують мешканцям, становлять пільги і субсидії. А це кошти на оплату заробітної плати працівників, оплата першочергових платежів за електрику, воду та інше. Щодо теплопостачальних підприємств, то така велика заборгованість по пільгах і субсидіях не дає можливості тепловикам вчасно розраховуватися за спожитий природний газ», - зазначила вона.

Також повідомляється, що теплопостачальні підприємства неодноразово надсилали листи в Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Асоціацію «Укртеплоенерго» щодо заборгованості по пільгах і субсидіях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на кінець листопада 2017 року держава не відшкодувала «Львівтеплоенерго» ₴41 млн за пільги і субсидії. Між тим, у грудні Кабмін пропонував збільшити фінансування житлових субсидій майже на ₴16 млрд.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Держава не відшкодувала «Львівтеплоенерго» ₴41 млн за пільги і субсидії ZAXID.NET
Кабмін пропонує збільшити фінансування житлових субсидій майже на ₴16 млрд ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук