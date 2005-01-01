Держава заборгувала комунальним підприємствам Львова ₴117 млн пільг і субсидій

Найбільша заборгованість перед теплопостачальними підприємствами

Держава не погасила комунальним підприємствам Львова 117 млн грн пільг і субсидій. Про це інформували у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Як повідомляють, найбільша заборгованість перед теплопостачальними підприємствами – 107 млн грн.

«Станом на сьогодні держава не погасила 9 млн. 51 тис. грн нашим ЛКП, 107,8 млн. грн теплопостачальним підприємствам Львова – це ЛМКП «Львівтеплоенерго» і ЛКП «Залізничнетеплоенерго» та 170 тис. грн ЛМКП «Львівводоканал», - розповіла Ірина Маруняк директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

За її словами, така ситуація негативно впливає на роботу комунальних підприємств. «Якщо, до прикладу, взяти ЛКП, то орієнтовно 50-60% у квартплаті, яку нараховують мешканцям, становлять пільги і субсидії. А це кошти на оплату заробітної плати працівників, оплата першочергових платежів за електрику, воду та інше. Щодо теплопостачальних підприємств, то така велика заборгованість по пільгах і субсидіях не дає можливості тепловикам вчасно розраховуватися за спожитий природний газ», - зазначила вона.

Також повідомляється, що теплопостачальні підприємства неодноразово надсилали листи в Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Асоціацію «Укртеплоенерго» щодо заборгованості по пільгах і субсидіях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на кінець листопада 2017 року держава не відшкодувала «Львівтеплоенерго» ₴41 млн за пільги і субсидії. Між тим, у грудні Кабмін пропонував збільшити фінансування житлових субсидій майже на ₴16 млрд.