Держбюджет недоотримав 17 млрд гривень доходів

Доходи державного бюджету України за січень - жовтень 2018 року недовиконано щодо плану на 17,5 млрд грн, або на 2,3%. Про це свідчать оприлюднені в четвер, 1 листопада, дані Державної казначейської служби.

Разом з тим, у жовтні 2018 року доходи держбюджету склали 72,6 млрд грн, що на 1,2 млрд грн (1,8%) вище від планового показника.

У порівнянні з жовтнем-2017 доходи держбюджету за минулий місяць збільшилися на 10,8 млрд грн, або на 17,6%, тоді як надходження від доходів до держбюджету за 10 місяців цього року перевищили показники аналогічного періоду минулого року на 99,9 млрд грн, або на 15,4%.

Також податкові надходження за 10 місяців 2018 року перевищили показник за аналогічний період 2017 року на 17% і склали 312,5 млрд грн, при цьому цей показник залишився в рамках плану (+0,4%). Митні надходження в січні - жовтні-2018 перевищили торішній показник за аналогічний період на 13% і залишилися в рамках плану, склавши 275,6 млрд грн.

У жовтні надходження з податків склали 26,6 млрд грн, що на 25% перевищує минулорічний показник, але на 2,9% менше від плану. Митні надходження за минулий місяць досягли 35,5 млрд грн, перевищивши на 23% надходження в жовтні-2017 і на 11,9% план.

Загалом жовтневий план по ДФС був перевиконаний на 5%, а до жовтня минулого року приріст склав 23,9%.

В цілому загальний фонд держбюджету за січень - жовтень-2018 був недовиконаний за доходами до плану на 2,1% і отримав 673,1 млрд грн. У тому числі, в жовтні загальний фонд був перевиконаний на 4,8% при надходженнях 64 млрд грн.

До слова, доходи держбюджету України в 2018 році визначені в розмірі 917,9 млрд грн, витрати - на рівні 991,7 млрд грн.