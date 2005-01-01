Держбюджет у травні перевиконано на 3,2%

За даними Держказначейства, доходи державного бюджету України в травні 2018 року становили 96,85 млрд грн, що на 2,99 млрд грн, або на 3,2% більше планового показника. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

У порівнянні з травнем минулого року бюджетні надходження зросли на 30,86 млрд грн, або на 46,8%, що багато в чому пов'язано з перерахуванням Нацбанком 17 млрд грн проти 5 млрд грн в травні минулого року.

Загальний фонд отримав в минулому місяці 88,78 млрд грн, що на 2,4% більше плану і на 43,3% перевищує показник річної давності.

Загалом за підсумками п'яти місяців 2018 року доходи держбюджету України становили 369,7 млрд грн, відставання від планових показників скоротилося до 0,6% з 1,8% за підсумками чотирьох місяців, а в порівнянні з п'ятьма місяцями минулого року досягнуто зростання доходів на 13,5%.

Надходження до загального фонду за січень-травень-2018 становили 337,66 млрд грн, що на 1% нижче плану, але на 22,7% краще за показник січня-квітня-2017.