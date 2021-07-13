Підприєство на вул. Збиральній утилізовувало медичні відходи методом спалювання

Держекоінспекція анулювала ліцензію підприємству «Екологічні переробні технології», яке розміщене на вул. Збиральній у Львові і єдине в області здійснювало спалювання медичних відходів. Причиною позбавлення ліцензії стали порушення щодо системи фільтрації викидів.

Ліцензію ТОВ «Екологічні переробні технології», яке розташоване у Львові на вул. Збиральній, 14 призупинили 25 травня цього року через виявлені порушення у його роботі. Про це у вівторок, 13 липня, на сесії Львівської облради повідомив заступник голови ЛОР Юрій Холод.

З його слів, з цим підприємством мають укладені угоди понад 30 медичних закладів Львівської області, зокрема, Львівська обласна лікарня, госпіталь ветеранів війни у Винниках, військовий госпіталь, обласний перинатальний центр, обласна інфекційна клінічна лікарня, а також низка районних лікарень. За годину на підприємстві спалювали 300-400 кг медичного сміття, а із його закриттям в області з’явилася проблема з утилізацією небезпечних відходів.

Юрій Холод звернувся до Держекоінспекції та департаменту екології ЛОДА з проханням поінформувати, куди зараз дівають небезпечні медичні відходи, а також пояснити медзакладам, що їм робити з медичним сміттям.

У Держеконіспекції Львівщини ZAXID.NET розповіли, що ТОВ «Екологічні переробні технології» є єдиним підприємством у Львівській області, яке знешкоджує медичні, біологічні та інші відходи методом спалювання у спеціальних печах-інсенираторах. Причиною зупинки підприємства стало анулювання ліцензії, а видача та анулювання ліцензій входять до компетенції Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

За словами директора департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА Руслана Гречаника, ліцензію ТОВ «Екологічні переробні технології» анулювали за порушення у роботі системи фільтрації.

«Заклик, щоби підприємство функціонувало, не маючи відповідної фільтрації, є некоректним. Ніхто не вправі, навіть якщо він робить важливу суспільну роботу, забруднювати навколишнє середовище», – зазначив Руслан Гречаник у коментарі ZAXID.NET.

Посадовець запевнив, що є інші підприємства, які займаються утилізацією медичних відходів на Львівщині, однак, які саме – він не уточнив. Також, зі слів Гречаника, самі медзаклади мають установки для утилізації.

За даними YouControl, ТОВ «Екологічні переробні технології» зареєстроване майже 10 років тому у Маріуполі. Займається утилізацією небезпечних відходів. Засновником є зареєстрована на Кіпрі компанія «ER-TEC LIMITED», кінцевим бенефіціарним власником – киянка Анастасія Агеєва. За останні кілька років підприємство фігурує у восьми кримінальних справах, зокрема, щодо незаконного обігу наркотичних речовин.